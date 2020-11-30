SBL／喬丹女婿超過身高上限 能否留下2天後補測

中華民國籃球協會今天為超級籃球聯賽（SBL）4隊抵台洋將量測身高，台啤、九太、璞園洋將均以199公分合格，僅裕隆洋將克里斯馬斯未通過，恐得更換髮型，12月2日補測。

第18季SBL 12月5日將在新北市新莊體育館點燃戰火，除了台銀洋將札克．艾爾文（Zak Irvin）開季前2週缺陣外，其他4隊洋將皆已抵台且隔離出關。

SBL改採單洋將制度，身高上限為203公分，籃協今天在台北市立大學統一為洋將量測身高，裕隆新球季找來洋將克里斯馬斯（Rakeem Christmas）助陣，而克里斯馬斯岳父正是大名鼎鼎的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），但因克里斯馬斯昔日在海外量測身高為206公分，能否符合標準，備受關注。

克里斯馬斯因頂著辮子頭造型，今天身高量測高出標準1公分，加上髮型影響丈量，籃協決定待克里斯馬斯更換髮型後，12月2日再補測。

其餘3隊洋將，包括璞園的喬丹（Jordan WayneTolbert）、九太的布蘭登（Branden Dawson）、台啤的米勒（JD Miller）均以199公分過關。