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UBA／轉學世新第一戰 吳沛嘉搖頭

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
吳沛嘉（右）獻出轉學處女秀。圖／大專體總提供
吳沛嘉（右）獻出轉學處女秀。圖／大專體總提供

從輔仁大學轉到世新大學，亞青國手資歷完整的205公分吳沛嘉今天獻出世新處女秀，球隊雖以79：47輕取今年剛升上公開一級的屏東大學，他對自己109學年UBA首戰表現卻直搖。

「狀況不好，沒抓到比賽節奏，失誤、手感不佳。」吳沛嘉坦言，代表世新出賽的第一戰有些緊張，急於表現下的結果不如預期，「我有給自己設定目標，想展現不一樣的自己，之前侷限在5號，今年可以打到4號，多點投籃，能做些前鋒的東西。」

吳沛嘉今天上場25分鐘，拿8分、1籃板，教頭何正峰認為第一戰全隊還在調整，「第一戰，每個都太興奮，打太急。」吳沛嘉和後場新加入的簡賀宇也需要更多實戰磨合，何正峰說：「沛嘉暑假都在培訓隊，不過我們對他還是有自信，他在這裡自由度比較高，相信會比輔大發揮更好。」

世新除加入吳沛嘉和簡賀宇，阿巴西和原有外援丹尼爾和沙巴斯丁也在陣中，另名奈及利亞新兵伊波卡的簽證也有望本周發下，下個階段陣容有機會更完整，不過今天半場打完才以33：28領先屏大，靠著第三節25：12攻勢才拉開差距。

第四節3分28秒，阿巴西還小秀一手雙手爆扣，他全場15分也是兩隊最高。

何正峰透露，這周預賽無法亮相的伊波卡程度和阿巴西不相上下，並非從頭開始的「素人」，當初看中他就是要補上未來阿巴西空缺，不過陣容雖豪華，他目標仍保守設定，「當然希望男女籃攜手前進小巨蛋（4強），但現在先以8強為首要目標，先晉級再說。」

阿巴西雙手灌籃。圖／大專體總提供
阿巴西雙手灌籃。圖／大專體總提供

吳沛嘉

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