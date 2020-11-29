UBA／入場球迷增萬人 預賽觀眾創新高

上學年決賽在台北小巨蛋「閉門」舉行的富邦人壽大專籃球聯賽（UBA），新學年重新迎接球迷進場，公開男一級第一階段入場人數衝破新高，7天賽事共吸引超過3萬5千名球迷進場支持，相較上季成長近5成，使明天起在義守大學進行的第二階段賽事更具看頭。

上學年度UBA預賽第一階段同樣在輔大中美堂舉行，預賽7天吸引24526人次進場，隨著比賽精彩度提升、各參賽學校用心宣傳，本季預賽進場人數直線提升，7天共35373人次入場。

輔大隊長魏嘉豪直言，自己從大一打到大三，場邊的觀眾人數逐年增加，感覺真的「差很多」，尤其今年觀眾進場的踴躍度，更超乎自己的預期，即使幾名主力畢業，球迷不減反增，在場上打球更high，「投進2分都有4分的價值。」

本季UBA預賽至今「驚喜」不斷，誓言奪冠的政治大學對衛冕軍健行科技大學，演出32分差的超級逆轉勝，卻在隔天不敵還未開胡的台北市立大學，戰績6勝1敗暫居第一；上學年度打出開季20連勝的健行則是連續敗給政大、輔大，吞下106學年度以來首次二連敗，第一階段5勝2敗排名第二，戰績相同的國體因敗給健行排第3。

上季在公開二級奪季軍的中原大學，本季晉升一級，打出連自家教練張智峰都沒想過的3連勝佳績，一度並列首位，打完7戰與輔大、北市大都是3勝4敗，臺灣藝術大學2勝5敗排第7，文化大學則是1勝6敗暫居墊底。

男一級第一階段所進行的28場賽事，平均比分差僅11.14分，其中有10場5分差以內的賽事，包括臺灣藝術大學在2度延長賽擊敗輔大，是本季男一級第一場延長賽。

為服務無法到現場的球迷，大專體總秘書長曾慶裕表示，UBA在教育部體育署的指導之下，擴大賽事轉播服務，首度達成男一級賽事場場直播，除了64場電視轉播外，另56場由大專體總整合5G技術，開發全台運動賽事首創的5G手機遠程直播，並結合媒體志工SSU組成轉播團隊進行拍攝、製播服務。

第一階段16場電視轉播賽事，LINE TODAY 累積觀看次數超過106萬，在YouTube SSUtv頻道上架之單場精華則有超過56萬人次觀看，完整賽事VOD以及其餘12場由5G手機直播之賽事，在SSUtv頻道累積觀看次數也有超過78萬。

UBA第二階段賽事明天起移師高雄義守大學體育館進行，球迷可免費入場觀賽，但需遵守入校及防疫規定，進入校園時以紙本或手機螢幕出示UBA「觀眾入場券」，且進入場館內需全程配戴口罩。