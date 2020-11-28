SBL／恐龍、鋼鐵人現身台銀球場 盼一掃傷兵陰霾

SBL台銀在今天舉行陳順詳球衣退休儀式暨球迷見面會，為了回饋一路支持的球迷，包括台銀一哥張博勝、年輕前鋒周暐宸、菜鳥蘇士軒、簡家瑋都特地變裝與球迷共樂，歡樂的氣氛也讓台銀一掃前陣子的傷兵陰霾，教練陳國維就表示，下周開始球隊就能恢復到13人練球，讓他可以稍稍鬆一口氣。

台銀在今天為陳順詳舉辦球衣退休儀式後，隨後登場的則是球迷見面會，台銀教練團與球員輪番下場與球迷進行互動遊戲，並且還舉辦了新進球員菜鳥日活動，蘇士軒、簡家瑋兩人分別化身為鋼鐵人和恐龍騎士，並且連同變裝為恐龍的張博勝、化身財神爺的周暐宸，一同參與趣味對抗遊戲，現場歡笑聲不斷。

對於球隊在前陣子的夏季籃球挑戰賽、超級籃球挑戰賽和觀護盃中遭遇傷兵問題，最嚴重的時候僅剩下6名球員可上場，台銀教練陳國維指出，包括下周將復出的謝宗融與陳昱瑞，球隊已經有13名球員可以練球，讓他笑稱：「這是我這幾個月來第一次要擔心怎麼登錄12人名單。」

台銀一哥張博勝（左）穿上恐龍裝與球迷共樂。記者劉肇育／攝影

至於已經確定趕不上開季前5至6場比賽的洋將厄文（Zak Irvin），已確定在台灣時間下周一就能搭機來台，12月1日抵台後經過14天隔離，15日就能「出關」，不過陳國維表示，何時會讓厄文出賽仍有待評估他的狀況後再做決定。

不過陳國維也強調，身高198公分的厄文，具有從1號控球後衛打到3號小前鋒的能力，與去年洋將瓊斯（Matt Jones）相比，雖然外線能力不如瓊斯穩定，但切入破壞力與個人防守能力評價更優於瓊斯，讓全隊都相當期待。