SBL／「如果沒有受傷」 陳順詳坦言運動傷害是最大遺憾

台銀射手陳順詳在今天舉行球衣退休儀式，在球團精心安排下現場氣氛相當溫馨，而帶著家人出席的陳順詳也坦言一度眼淚在眼框打轉，不過卻也被女兒多次打斷情緒，談到在SBL長達17年的生涯是否留下遺憾時，他也直言，曾想過如果當年沒有受傷，現在不知道還能不能繼續留在這個舞台。

35歲的陳順詳今年6月在傷勢影響與公司安排下決定高掛球鞋，接下來將專心投入銀行職員的工作，在今天的球衣退休儀式上不僅教練團和全隊都到場，包括台銀高層、前隊友以及球迷也都前來祝福陳順詳。

其中職業球員生涯起點就在台銀的攻城獅成力煥就直言，陳順詳是他生涯能夠延續至此的一大關鍵人物，「如果說傑哥（林志傑）是所有現在籃球員的偶像，那詳哥就是影響我最深的人，從他的身上我看到太多值得我學習的東西。」

台銀在今天舉行陳順詳球衣退休儀式，不少前隊友都到場祝福。記者劉肇育／攝影

儘管球員生涯幾乎拿遍了大小獎項，甚至還多次披上中華隊戰袍，但陳順詳在被問到是否留下遺憾時則表示，除了未能帶領台銀奪冠外，讓他最遺憾的還是生涯遭遇的大小運動傷害，「如果當年我沒有踩到溪湖（陳世杰）的腳，可能就不會有後續的膝蓋、腰部代償傷勢，也不知道現在的自己會怎樣，還可不可以繼續打。」

儘管在今年退休並不在原定計畫中，但陳順詳也坦言早就有心理準備，尤其是考量到生涯後期傷勢不斷，很快就接受這樣的事實，談到接下來將迎接全新生活，身材保持良好的他透露還是會保持重訓與跑步的習慣，不過也希望好好享受周休二日、陪伴家人的日子，甚至希望帶著家人前去露營，「因為籃球，從高中開始我幾乎就不知道什麼是休假，也失去了很多陪伴家人的時間，現在希望多花點時間在他們身上。」