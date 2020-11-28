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SBL／陳順詳戰袍高掛台銀球場 簡明富後第一人

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
台銀在今天為陳順詳舉行球衣退休儀式。記者劉肇育／攝影
台銀在今天為陳順詳舉行球衣退休儀式。記者劉肇育／攝影

SBL台灣銀行籃球隊在今天為開朝元老陳順詳舉行球衣退休儀式，將他的「6號戰袍」高掛在台銀球場上空，與之並肩的還包括「小巨人」簡明富的1號球衣，讓陳順詳直言，從沒有想過會受到NBA球員等級的待遇。

今年35歲的陳順詳，上賽季成為SBL唯一現役的開朝元老球員，不過受到傷勢影響直到3月才復出，並留下單季出賽10場的紀錄，賽季結束後他也決定卸下球員身份，專心在銀行職員的工作上。

陳順詳在17年SBL生涯中，除了前兩年分別效力九太科技與東森羚羊外，剩下15個賽季都披上台銀戰袍出賽，除了是台銀隊史得分王、出賽場數最多的球員外，也是台銀隊史首位獲得年度MVP的球員。

此外，陳順詳也是繼田壘、周士淵、呂政儒後，史上第四位達成SBL生涯4000分里程碑的球員，過去也曾披上中華隊戰袍出征瓊斯盃、東亞運、亞運、亞錦賽等賽事，籃球生涯可說是戰功彪炳。

對於成為台銀隊史第二位球衣被退休的球員，陳順詳也感謝球團、教練、隊友和球迷對他的支持，「能在自己的主場、前半輩子幾乎都待在這邊的地方退休球衣，這是何其的榮幸，因為沒有台銀就沒有我。」

雖然陳順詳退休後讓下賽季將再無「全勤」的開朝元老球員，不過隨著離開SBL兩個球季的陳世念回鍋台啤，他也將成為下賽季唯一的開朝元老。

陳順詳 SBL 亞運

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