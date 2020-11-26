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UBA／心疼谷毛唯嘉被操到死 高錦瑋提前復出

中央社 / 台北26日電
看著隊友谷毛唯嘉想休息都沒得休，讓UBA健行科大控衛高錦瑋（右）再也忍不下去，今天他主動表態要出賽 聯合報系資料照
看著隊友谷毛唯嘉想休息都沒得休，讓UBA健行科大控衛高錦瑋（右）再也忍不下去，今天他主動表態要出賽 聯合報系資料照

看著隊友谷毛唯嘉想休息都沒得休，讓UBA健行科大控衛高錦瑋再也忍不下去，今天他主動表態要出賽，上場28分鐘拿下7分、7助攻，助健行80比58輕取台灣藝大。

109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組預賽，今天在輔仁大學中美堂續戰，衛冕軍健行10人上場人人都有得分，輕鬆拿下勝利。

今年暑假入選中華白的高錦瑋，當時右膝就有狀況卻沒在意，集訓結束後檢查才知道是髕腱撕裂，原本預計預賽最後一場可望歸隊，卻提前了1天上場。

「阿毛說他快死掉了，我想要分擔他的壓力。」高錦瑋透露，今天早上回診後，確認傷勢還在控制範圍，加上近來球隊傷兵一籮筐，氣氛也很低迷，他希望自己的回歸可以拉抬球隊士氣。

前5戰平均出賽34.6分鐘的谷毛唯嘉，今天罕見地只打了18分鐘，他透露賽前包腳時發現高錦瑋也在包，他才知道好兄弟今天要歸隊了。

談到高錦瑋回來後的改變，谷毛唯嘉說：「他回來球隊又不一樣了，光是速度就提升很多。」而高錦瑋則笑說，本來教練希望他在外面投一投籃就好，沒想到雙腳一旦跑起來就停不下來。

高錦瑋搞笑著說，要是以前的他，大概只休個2天就會跟教練喊要上場，「這次我已經忍很久了。」唯一的好消息是，比賽結束後高錦瑋感覺膝蓋沒有不適，他強調仍得等到休息過後，才能再評估下場比賽能否上場。

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