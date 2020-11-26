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SBL／新賽季12月5日開打 台銀前兩周恐無洋將坐鎮

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
SBL在今天舉行第18季球團會議，敲定新賽季賽程以及球員名單，開幕戰將於12月5日在新莊體育館開打。 中央社
SBL在今天舉行第18季球團會議，敲定新賽季賽程以及球員名單，開幕戰將於12月5日在新莊體育館開打。 中央社

SBL在今天舉行第18季球團會議，敲定新賽季賽程以及球員名單，開幕戰將於12月5日在新莊體育館開打，首日就將上演上季冠軍賽戲碼台啤出戰裕隆隊以及璞園對決台銀隊，不過也傳出台銀原先設定的洋將厄文（Zak Irvin）將趕不及開季，前兩周可能將以純本土應戰的狀況。

SBL新賽季賽程在今天揭曉，將走訪台北和平籃球館、新北市板橋體育館、新莊體育館、桃園巨蛋、彰化體育館與高雄鳳山體育館六場館，季後賽首輪則將在板橋舉行，總冠軍賽則是回到新莊。

而12月5日的新球季開幕戰就將上演台啤出戰裕隆的上季冠軍賽戲碼，其中裕隆洋將克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）日前已經在花蓮觀護盃亮相，而台啤洋將米勒（J.D. Miller）則將在30日完成隔離，並在當天參加今年洋將的身高量測，台啤球團也在今天的領隊會議上完成老將陳世念的名單登錄。

至於同樣將在開幕日亮相的還包括璞園與台銀，其中璞園洋將托爾伯特（Jordan Tolbert）已在今天完成14天隔離，反觀台銀原先設定的洋將人選厄文因為來台相關程序卡關，恐怕無法趕上前兩周賽事，讓台銀將成為開季唯一一支無洋將坐鎮的球隊，至於九太隊道森（Branden Dawson）則將在28日完成隔離。

而新賽季SBL也將取消僅維持一季的上下半季制，各隊將進行10個循環、40場的賽事，季後賽將取前四名球隊晉級，由例行賽第一名出戰第四名、第二名對決第三名，勝隊晉級總冠軍賽，季後賽將在板橋體育館進行，總冠軍賽則回到新莊體育館。

台啤 璞園 SBL

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