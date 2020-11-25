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UBA／每場休息不到6分鐘 谷毛唯嘉堪稱健行鐵人

中央社 / 台北25日電
谷毛唯嘉(中)。 大專體總提供
谷毛唯嘉(中)。 大專體總提供

受到傷兵潮影響，衛冕軍健行科大今年UBA起步顯得有些蹣跚，也讓主控谷毛唯嘉成後場唯一依靠，今天他出賽36分鐘，攻下全場最高的21分，率隊以86比59輕取台北市大。

109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組預賽今天在輔仁大學中美堂進行4場比賽，包括今天比賽在內，谷毛唯嘉本季5場出賽，平均出賽時間34.6分鐘全隊第一，其中還有兩場打滿全場，堪稱是健行「鐵人」。

今年大三的谷毛唯嘉表示，前2年球隊戰力雄厚，想多打都沒辦法，沒想到今年球隊受到傷兵影響，變成他想休息都沒機會，而他本季場均可繳出19.4分、5.2助攻與3.6抄截，都是全隊第一。

由於UBA第1階段每支球隊將打7場比賽，谷毛唯嘉苦笑表示，他原本覺得應該很快就會結束，「沒想到今年忽然覺得過得很漫長。」他透露第2天面對國立體大打滿全場後，「第3天剛開賽我就沒力了。」

本季前5場比賽當中，谷毛唯嘉僅在第3場面對政治大學時只打了27分鐘，他解釋：「那是因為我抽筋。」

谷毛唯嘉表示，以前球隊調度可以5上5下，上場時總是精力充沛，沒力了就換下一批隊友，「現在就算球隊要換人，我也知道跟我沒關係。」

從前幾年想多打，到現在想休都沒得休，谷毛唯嘉表示，身為球員自然都想要多打，不過因為傷兵問題讓他們開季走得有些辛苦，至今僅拿下3勝2負，就連總教練劉孟竹也說，預賽階段先不談衛冕、3連霸，「現在我們還沒資格去說那些，先等我們拿到8強門票再說。」

國體大韓杰諭帶傷上陣。大專體總提供
國體大韓杰諭帶傷上陣。大專體總提供

國體大猛男專拚防守 UBA2場失分總和僅93分

重訓為主、練球為輔，是國立體大男籃的寫照，靠著扎實重訓練出一堆猛男，在防守端上也展現成效，今天他們在UBA預賽以53比48力克中原大學，近2場失分總和僅93分。

109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組預賽，今天在輔仁大學中美堂進行4場比賽，國體大靠著強力嚴防，再次將失分壓制在50分以下，包括前一場也只讓台灣藝大拿下45分，目前他們以戰績4勝1負高掛預賽第一。

國體大「猛男訓練班」教頭桑茂森承認，要提升球員技術時間很長且進度很慢，若是提升身體能力，除能短時間看到成效，另一方面球員選擇進入職業，身體也能很快跟上，「我們可能得不了很多分，但我們有本事把分數壓很低」。

今天攻下14分的大四後衛蘇志誠就承認：「我們重訓操很兇，一週要練8次。」他透露，透過強化身體，最明顯的改變之一，就是防守強度的提升。

有些球員認為重訓做太多會影響投籃手感，蘇志誠表示，他也曾歷經過這一段，「我印象中大二那一季，我忘記投籃的感覺，整季三分球命中率只有17%，不過我覺得這是心理問題。」今天他三分球2投2中。

大三中鋒韓杰諭也說，以前高中重訓可以為了練球而取消，在國體重訓排定了就不會改變，他認為自己的下盤肌力強化特別明顯。

自認下盤有進化，不過韓杰諭今天在第4節一次快攻灌籃失手，他苦笑說：「我不知道自己哪根筋不對，幹嘛用單手，如果是雙手就肯定沒問題。」

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