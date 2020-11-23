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UBA／輔大賞衛冕軍連敗 健行教頭：最艱難開季

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
健行科大教練劉孟竹苦惱傷兵問題。圖／大專體育總會提供
健行科大教練劉孟竹苦惱傷兵問題。圖／大專體育總會提供

109學年UBA公開男一級目標3連霸的健行科大，衛冕路起步卻一波三折，昨天浪費最多32分領先、遭政治大學1分逆轉，今天面對「地主」輔仁大學再錯過首節7分領先，以76：83吞下連敗，教頭劉孟竹坦言，今年是104年升上公開一級後「最艱難的一階段」。

劉孟竹提到，今年開季傷兵太多，控球後衛傷了高錦瑋後只剩谷毛唯嘉，「控球後衛沒人能替換，昨天輸政大後，球員很想贏回來，但事與願違，籃框不是我們家的，怎麼都投不進。」

健行首節雖以25：18領先，但第二節僅拿12分，反遭輔大44：37逆轉；第三節輔大再擴大優勢，5分19秒菜鳥江均快攻爆扣將領先拉大到56：44，球迷歡呼聲幾乎衝破中美堂屋頂，但他也因「吊」籃框領到裁判于容的技術犯規。

輔大接續靠喬楚瑜籃下進球，領先擴大到58：44，第三節打完也維持68：55優勢；健行決勝節開啟追分模式，但三度追到5分差時，輔大射手王翊帆都還以三分球，率隊挺過健行反撲，以7分差「捍衛主場」。

三分球8投5中的王翊帆貢獻16分，他透露昨天出現關鍵失誤，沮喪到沒參加球員自己舉行的內部會議，所幸今天彌補回來。

「從高中到現在，想當英雄都變狗雄，（機會）不能刻意做給我。」王翊帆笑說，今天球隊主角首推攻下28分的喬楚瑜，「沒有楚瑜，哪有我們。」

輔大教頭楊哲宜賽後表情微秒，他形容兩天心情都像洗「三溫暖」，昨天輸公開一級新面孔中原大學，今天卻能力退衛冕軍，「本來4場球就是設定2勝2敗，但對手和預期不同。」

「這戰最重要是解決籃板問題，雖然還是被搶進攻籃板，但問題已經解決一半。」楊哲宜表示，接續主場還有3戰，目標是勝率過半，「希望後3場都有像今天的精神，專注力很夠。」

UBA公開男一級共16隊，預賽單循環後取戰績最佳8名進入複賽，後4名110學年要從公開二級打起；今天第一階段4戰結束，「黑馬」中原和政大及國立體大同以3勝領先，明天休兵，後天起在輔大中美堂再戰3天。

劉孟竹苦笑說，現在只想快撐過第一階段，「接下來3場希望都能咬下來，下階段傷兵回來，還有一個月能調整。」

第二階段預賽30日起在高雄義守大學開打。

輔大射手王翊帆（左）決勝節連飆3記三分球。圖／大專體育總會提供
輔大射手王翊帆（左）決勝節連飆3記三分球。圖／大專體育總會提供
輔大中鋒喬楚瑜攻下全場最高28分。圖／大專體育總會提供
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楊哲宜

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