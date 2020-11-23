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UBA／林正出走 國體大「大頭」當家

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
國體韓杰諭攻下全場最高14分。圖／大專體育總會提供
國體韓杰諭攻下全場最高14分。圖／大專體育總會提供

UBA前兩個賽季都受傷所苦，國體大「大頭」韓杰諭今年暑假接受中華白隊集訓磨練，對新賽季期待更多，今天攻下全場最高14分的他笑說：「今年比較完整，希望健康完成這球季。」

韓杰諭高中曾入選U16亞青和U17世青賽國手，但高中時期的傷痛史卻延續到大學，國體大菜鳥球季因膝傷，8強賽才回歸，去年大二健康打完第一階段，但8強賽前練球腳踝嚴重扭傷，賽季提前報銷。

今年國體內線大將林正轉戰P聯盟，大三的韓杰諭和內線大將藍少甫角色更吃重，兩人今天得分都達兩位數，率隊以55：45擊敗台灣藝大，109學年預賽前4戰拿下3勝，韓杰諭說：「開季前其實大家有點緊張，不知道球隊強度到哪裡，第一場贏文化（大學）後，比較有信心，但比賽中間常會遇到當機問題，要趕快修正。」

今年加入中華白集訓，韓杰諭得到不少收穫，「和一群最後的球員在一起，回來後看球隊有狀況，就知道問題出在哪，自己進攻選擇也比較好，更知道何時該投、該切。」

國體大教頭桑茂森不諱言，少了林正，韓杰諭、藍少甫和陳俊男就是今年球隊核心，也希望大四後衛蘇志誠傷後回歸帶給球隊「安定感」；他補稱說，第一階段其實沒預設要拿幾勝，「打出競爭力，勝利就會隨之而來。」

預賽第一階段前4天冷門就不少，昨天剛完成32分大逆轉的政治大學，今天卻成逆轉「苦主」，遭北市大以82：76後來居上奪勝；昨天意外遭中原大學擊落的「地主」輔仁大學，今天壓軸場碰健行科大一度領先兩位數，

桑茂森說，不管是中原搶下3勝，或是政大逆轉健行、北市大擊敗政大，都是很好例子，「給我們一些警覺，不能鬆懈，現在有新聯盟（P聯盟），籃球市場比較大了，什麼人都想搶。」

UBA明天休兵，周三續燃戰火，國體大休兵完的對手正是打出驚奇的中原，桑茂森強調不敢大意，「中原很硬，肯拚肯纏，某種程度和我們有點像，而且他們身材比較差，還能拿到3勝，很不簡單。」

韓杰諭 蘇志誠

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