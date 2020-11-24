UBA／首階段預賽4戰3勝提前達標 中原拚保級

中央社 / 新北23日電

中原大學原先目標在大專籃球聯賽（UBA）第一階段預賽7戰拿下2勝，今天以64比59力退文化大學，前4戰已收下3勝，提前達標，教練張智峰表示，目標不變，仍續拚保級。

109學年度UBA預賽今天繼續在輔仁大學舉行，今年重返公開一級的中原，預賽第2戰對台灣藝術大學摘下本季首勝，昨天再一舉擊退地主輔大，今天靠著劉光尚、王承郅各進帳18、14分，以64比59扳倒文化，收下3連勝，截至目前為止，與政大戰績同為3勝1敗，暫時並列第一。

張智峰分析，部分傳統球隊正值換血階段，加上受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，洋將無法來台，只能仰賴本土球員，都可能左右各隊戰力。

中原男籃教練團原先瞄準保級，第一階段預賽7場，目標2勝，但球隊表現超乎預期，前4戰拿下3勝，至於後續是否鎖定8強，張智峰強調，不會想太遠，目標還是先拚保級。

「我覺得辛苦還是有收穫。」張智峰透露，球隊練得比其他球隊多，「一天兩餐是基本的」，面對第一階段預賽剩餘3場賽事，儘管他對於替補球員表現恐有落差、面露擔憂，但仍希望無論遭遇哪一隊，球員都能全力去打。

中原男籃隊長劉光尚近3戰表現，得分均雙位數，但張智峰爆料，劉光尚剛來時常遲到、早退，擔任隊長後才改善，期許劉光尚未來自我要求能更高。

劉光尚目前就讀大三，考量中原資源豐富，去年才從台灣藝術大學轉披中原戰袍，從一開始不習慣，且練球常睡過頭，現在擔負隊長重任。

「因為要帶他們，不能像之前散散。」劉光尚成為隊長以身作則，並希望能向前一任隊長張正錡看齊。

張智峰

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