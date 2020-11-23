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籃球／連6年做好事推公益 黃金世代：反饋更多

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
龍門國中學員和「純粹做好事」球星合影。記者曾思儒／攝影
龍門國中學員和「純粹做好事」球星合影。記者曾思儒／攝影

由「野獸」林志傑、「少俠」田壘、「阿美戰士」楊敬敏、「大房東」曾文鼎及「小野獸」陳世念共同創立的「純粹做好事」籃球公益活動，從2015年展開，花了6年環台，總共造訪22所學校、約700人參與，今天台北龍門國中站落幕代表第一階段的尾聲，發起人楊敬敏透露，第二階段會緊接著進行，透過籃球傳達正能量。

過去6年，5位球星和「籃球博士」鄭志龍多以偏鄉學校為對象，足跡還曾到達蘭嶼、馬祖等外島，第二階段將採不同形式，楊敬敏說：「大方向不變，還是籃球為主，但沒設定特別的方式，可以和不同的公益單位合作，不用是單一的方式，關懷、做餅乾，也都可以。」

陳世念透露，馬祖站時後小學員私訊自己說，受到幾位球星激勵，「他說馬祖還沒出過中華隊國手，他想成為第一個國手，一天時間我們能帶給他們籃球的東西也不多，但能給個目標。」他感性說，從表面來看，似乎是「黃金世代」球員在付出，「其實小朋友的回饋，比我們給的更多！」

「野獸」林志傑在活動之初還在中國大陸CBA打拚，近年回台，有更多時間參與「純粹做好事」活動，他笑說自己其實是沒什麼耐心的個性，但升格人父加上年紀漸增，做了許多改變，也是一種收穫。

楊敬敏也提到，先前就有邀請許多球員加入「純粹做好事」活動，得到很多正面迴響，未來也會持續推動，「籃球是大家庭，把年輕一輩帶進來，也是種傳承，讓大家看到，球員不只是會打球。」

「純粹做好事」今天完成第一階段計畫。記者曾思儒／攝影
「純粹做好事」今天完成第一階段計畫。記者曾思儒／攝影

楊敬敏 陳世念 林志傑

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