快訊

牛津新冠疫苗保護力僅70％ BBC直言：令人失望

中天換照被拒後，我們期待一個怎樣的「52台」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／野獸、少俠給建議 陳世念續披台啤戰袍

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
陳世念（左二）分享純粹做好事遇過的趣事。記者曾思儒／攝影
陳世念（左二）分享純粹做好事遇過的趣事。記者曾思儒／攝影

36歲的「小野獸」陳世念，上周確定和老東家台啤隊簽下一季合約，延續球員生涯，他透露以曾考慮過默默退休，但「黃金世代」好友們像「野獸」林志傑、「少俠」田壘等都鼓勵他延續球員生命，成他新球季再戰的動力之一。

陳世念2003到12年就是台啤一員，之後先後待過裕隆隊、到中國大陸CBA發展，上季和夢想家球團約滿後就再沒動靜，一度想過順勢退休，不過一起在「純粹做好事」推展公益的好友都鼓勵自己，陳世念笑說：「他們會說『還能打，幹嘛不打』，他們也希望我能繼續打，給我很大信心。」

前東家台啤接觸後，陳世念點頭，他直言目前沒設定什麼時候退休，但若有那一天，希望就是在台啤，「我自己也想過，裕隆和台啤，如果有天我要辦退休，只會在這兩隊，因為在那結束是有意義的。」

昨天還客串P聯盟熱身賽球評的陳世念搞笑說，黃金世代的好兄弟們都在P聯盟，只有自己在SBL，「當然會孤單，一起打球，不管隊友或對手，場上有互動、競爭的感覺，會一直懷念。」但兄弟們都是繼續在台灣籃球圈努力，所屬聯盟雖不同，不影響初衷。

38歲的林志傑樂見陳世念延續球員生涯，「這年紀，可以幫助年輕人，不一定場上有多好的得分，但精神面、團隊上可以去帶領。」他讚老友經驗好，關鍵時刻就發揮領袖精神穩定軍心，這就是「老將的價值」。

「黃金世代」成員發起的純粹做好事公益活動，完成第一階段、為期6年的計畫。記者曾思儒／攝影
「黃金世代」成員發起的純粹做好事公益活動，完成第一階段、為期6年的計畫。記者曾思儒／攝影

陳世念 台啤 林志傑

延伸閱讀

P聯盟／復出首秀 戴維斯先感受活力

籃球／王志群推籃球選秀節目 率黃金雙衛突襲新生橋

P聯盟／職業化「是時候了」 陳建州宣布聯盟未來展望

P聯盟／富邦被稱宇宙艦隊 許晉哲：船長船員得團結

相關新聞

SBL／野獸、少俠給建議 陳世念續披台啤戰袍

36歲的「小野獸」陳世念，上周確定和老東家台啤隊簽下一季合約，延續球員生涯，他透露以曾考慮過默默退休，但「黃金世代」好友...

P聯盟／熱身賽 開幕金控大戰預演

P聯盟官辦熱身賽提前上演開幕戰的「金控大戰」，台北富邦勇士隊張宗憲、塞瑟夫「土洋連線」合力轟54分，率隊以118：83壓...

UBA／落後32分大逆轉 政大驚奇退衛冕軍健行

109學年富邦人壽UBA目標3連霸的健行科大，今天預賽最多領先政治大學32分，但政大「雄鷹」軍團第四節演出32：8的瘋狂...

P聯盟／周杰倫加持 攻城獅壓下領航猿

P聯盟官方熱身賽再度迎接流行天王周杰倫到場，日前高歌周杰倫名曲的攻城獅隊後衛高國豪也以16分、9籃板、9助攻的「準大三元...

P聯盟／復出首秀 戴維斯先感受活力

P聯盟熱身賽第三站昨天移師台中市台體大體育館舉行，由市長盧秀燕開球，首場比賽桃園領航猿隊戴維斯在相隔一年多後再度在球迷面...

3對3／宜蘭縣長盃開放報名 台銀前鋒周暐宸為家鄉站台

第一屆宜蘭縣長盃3x3籃球推廣賽，將於12月12、13日在羅東文化工場熱鬧開戰，本屆賽事特別邀請來效力SBL台銀前鋒「P...

UBA／大勝32分卻遭上課 健行挑戰衛冕跨出辛苦第一步

109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，今天起第一階段賽事在輔大開打，近4年奪3冠、本季挑戰首次3連霸的健...

P聯盟／新世代球星 高國豪、田浩超人氣

台灣職籃聯盟「P.League+」熱身賽在新竹、台北兩周八場，徹底征服籃球迷的心，創造台灣職籃「新世代」。 新竹兩天四場締造14000人觀眾，台北兩天四場創造12000人以上票房，平均每天有超過

熱門新聞

中職／擴編選秀滿是砂礫 味全龍新球季是要怎打？

NBA／交易送走麥基清空間 湖人預計簽約小加索

HBL／0.8秒致勝罰球！三重搭上12強末班車

中職／職棒開朝元老兄弟象隊陳逸松 傳罹癌過世享年57歲

中職／前兄弟象投手陳逸松過世 劉義傳哀慟不捨

HBL／泰山手牽手抽籤 南山、松山複賽再碰頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。