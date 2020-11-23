SBL／野獸、少俠給建議 陳世念續披台啤戰袍

36歲的「小野獸」陳世念，上周確定和老東家台啤隊簽下一季合約，延續球員生涯，他透露以曾考慮過默默退休，但「黃金世代」好友們像「野獸」林志傑、「少俠」田壘等都鼓勵他延續球員生命，成他新球季再戰的動力之一。

陳世念2003到12年就是台啤一員，之後先後待過裕隆隊、到中國大陸CBA發展，上季和夢想家球團約滿後就再沒動靜，一度想過順勢退休，不過一起在「純粹做好事」推展公益的好友都鼓勵自己，陳世念笑說：「他們會說『還能打，幹嘛不打』，他們也希望我能繼續打，給我很大信心。」

前東家台啤接觸後，陳世念點頭，他直言目前沒設定什麼時候退休，但若有那一天，希望就是在台啤，「我自己也想過，裕隆和台啤，如果有天我要辦退休，只會在這兩隊，因為在那結束是有意義的。」

昨天還客串P聯盟熱身賽球評的陳世念搞笑說，黃金世代的好兄弟們都在P聯盟，只有自己在SBL，「當然會孤單，一起打球，不管隊友或對手，場上有互動、競爭的感覺，會一直懷念。」但兄弟們都是繼續在台灣籃球圈努力，所屬聯盟雖不同，不影響初衷。