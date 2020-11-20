UBA／大勝32分確遭上課 健行挑戰衛冕跨出辛苦第一步

109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，今天起第一階段賽事在輔大開打，近4年奪3冠、本季挑戰首次3連霸的健行科大，首戰碰上暌違17屆重返一級的中原大學，儘管終場以87：55勝出，但前3節卻打得辛苦，讓總教練劉孟竹直言，遭到中原上了一課。

健行在去年完成二連霸後，過去幾個月全隊有13人加入世大運、中華白隊以及亞青集訓，總教練劉孟竹也執掌世大運培訓隊兵符，全隊直到本月初才再度聚首前往花蓮觀護盃出賽，不僅磨合時間相較於以往更短，更浮現不少傷兵問題。

在預賽第一階段雙後衛高錦瑋、高承恩都無法出賽的情況下，健行今天面對這學年重返一級的中原卻陷入苦戰，前兩節打完僅取得5分領先，直到下半場改變防守策略才收到成效，最終以32分差距跨出挑戰3連霸的第一步。

健行總教練劉孟竹坦言，球隊上半場的表現，確實不在預期之內，「真的要給我們的對手中原大學很大的肯定，他們讓我們上了一課，球員平均身高幾乎都比我們矮半個頭，但防守和衝搶籃板的意識，都做的比上半場的健行好，給了我們很大的壓力。這階段賽事就是以戰養戰，先一關一關過，迎接第二階段前，還有一個月的時間整合、等傷兵歸隊。」

中原暌違17年再登一級舞台，也是前達欣球員「馴獸師」張智峰首度以教練身份參與UBA一級賽事，向來帶兵嚴厲地他也肯定子弟兵首戰的表現，「前面出乎意料打得不錯，對到這麼強勁的對手、冠軍隊能有這樣的表現。」

然而張智峰坦言，球隊仍要考量後續的對戰、調配主力球員，因此比賽後段換替補上陣後，球員可能防守上不夠專注，加上拿到球就想出手，反快攻被打得太多，雙方球員在體力、經驗上也有落差。