P聯盟／台新銀行冠名贊助夢想家 開幕戰成金控大戰

即將在12月19日擔綱新職籃P聯盟（P.League+）開幕戰主場球隊的寶島夢想家，在今天宣布獲得台新銀行冠名贊助，正式更名為「台新夢想家」，也代表P聯盟歷史性的第一戰將成為台新夢想家與台北富邦勇士的金控大戰。

近年來在推廣台灣運動發展不遺餘力的台新銀行，在今天宣布冠名贊助夢想家，台新銀行總經理尚瑞強今天表示，過去夢想家籃球隊致力於職業籃球運動的推廣，不但能結合在地城市行銷 台灣，協助提升台灣國際形象，並重視球隊優質形象及球員適性發展，積極闡揚勇於實踐夢想的認真精神與台新的企業理念相輔相成，因此，雙方一拍即合，決定成就「台新夢想家」職業籃球隊，充分展現台新善盡企業社會責任，支持推廣社會運動風氣。新球季即將開打，台新夢想家籃球隊除了彰化縣立體育館的主場之外，更將新增 台中市賽事，擴大籃球城市版圖。

而台新夢想家也將擔綱P聯盟歷史性的首賽季開幕戰主場球隊，對手則將是富邦勇士，開賽首周彰化主場將舉辦台新限定主題活動，球迷可透過全 台7-11ibon機台購買台新夢想家主場賽事票券，持台新信用卡付款可享95折優惠（僅限單買票券提供折扣優惠），官方周邊商品則可至台新夢想家商城（https://www.formosadreamers.com）購買，賽事現場持台新信用卡購買商品可享9折優惠，相關優惠資訊詳見台新夢想家臉書官方粉絲團。

台新銀行這幾年來力挺台灣運動發展不遺餘力，特別是在女性及青少年運動發展支持上已深耕多年，除了已連續三年贊助舉辦女子路跑，並扶持蔡佩穎、吳佳晏、谷筱霜、辜翠萍等女子高球及南投空手道等年輕選手，在國內外運動舞台上發光發熱為國爭光之外，日前更第三度榮獲教育部體育署頒發「運動企業」認證。為持續擴大企業影響力，展現運動企業支持臺灣本土運動員發展之決心，這次進入職籃領域，更是重大的一步。