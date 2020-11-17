UBA／戰神加入 義守添戰力

兩年前爆冷殺進UBA公開男一級冠軍戰，義守大學雖不敵健行科大，亞軍成績仍寫隊史新猷，109學年更迎來前東山高中「戰神」邱子軒，超級新人加入成挑戰重返小巨蛋的一大助力。

義守上季以第5收尾，季後包括陳諾、徐鉦順、羅建斌、邱忠博和黃玄棟畢業，3名碩二生吳彥侖、中鋒「兩百」呂威霆、射手陳孝禹續戰最後一年，新科碩一生蘇文儒也留隊，4人悉為多年UBA歷練的老手。

旅美兩年返台的邱子軒，在義守和健行間選擇了前者，和東山學長白曜誠、學弟劉承彥再攜手，「東山三劍客」肩負幫義守找回4強的重責大任。

190公分的邱子軒從大一讀起，更因具參選新人王資格，讓本季新人王兩大熱門政大控衛游艾喆、台師大前鋒林信寬多了強敵，獎落誰家平添變數。

義守教練謝玉娟今年還納入三民家商195公分菜鳥蒲國倫和大三後衛王書府；和王書府同樣在UBA一般組小隊先蹲，本季一起進大隊的還有107學年HBL乙級冠軍、台東高中MVP射手劉以道、第4名花蓮海星高中「一哥」施仁聖。

幾枚生力軍注入，加上既有射手群，義守的新學年仍有競爭度。