UBA／勝分破百！ 衛冕軍世新血洗東南科大

今年3月迎接隊史第一座UBA女甲金盃，世新大學109學年展現衛冕氣勢，昨天預賽首戰得分破百，今天面對東南科大更是首節就打出39：2猛攻，終場在8人得分兩位數下以135：20血洗東南。

連兩戰都贏得毫無懸念，世新教頭何正峰強調，就比賽內容來看，替補和先發仍有落差，預賽設定仍是先晉級6強複賽，「還有那麼多隊沒打到，講衛冕還太早，要先走穩，不是走快。」

何正峰也指出，第一階段預賽隊伍都非去年6強球隊，「還看不出我們防守的對抗性，這是我比較擔心的，不過第二階段在我們家打之前，剛好可以調整。」

109學年UBA公開女一級共12隊，單循環後取戰績前6晉級複賽，複賽隊伍才有機會爭取只有4張的小巨蛋決賽門票。

挑戰連霸的世新有上學年冠軍賽「MVP」林蝶坐鎮，菲律賓洋將潔丹妮兒再加入陣容，兩人今天各攻下19分不說，還合計拉下22籃板，林蝶另有5助攻和6抄截，UBA累積籃板數也突破500大關，成為UBA與WSBL切割後第2人。

世新後場還補進上學年穿台師大戰袍的HBL前MVP李吟娸，今天攻下16分的她提到，轉學是對廣電有興趣，現在就是世新廣電的電視組新生，和就讀觀光的妹妹李盈潔再度攜手當隊友。

「師大和世新的進攻、防守系統完全不同，觀念也不一樣，我從暑假到現在都還在適應。」兩周前才剛轉練控球的李吟娸笑說，新角色是個挑戰，來到新環境除期許自己變成熟，更重要是幫助球隊再捧金盃，「把這個當現在目標，之後畢業會繼續打球或就業，現在還沒考慮，先把課業和球場顧好。」