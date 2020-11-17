SBL／轉播單位底定 6大平台7頻道提供直播

中華籃協秘書長李一中今天表示，第18季超級籃球聯賽（SBL）轉播單位已大致底定，將由6個不同平台、至少7個頻道進行直播，其中無線電視台也將首度加入直播服務。

今年台灣籃球很熱鬧，除有老牌籃球聯盟SBL，還有新成軍的職業籃球聯盟P.League+，就連轉播也求新求變，本季SBL不再由過去單一電視台轉播形式，改採多平台、多頻道轉播，希望讓球迷更容易看到比賽。

李一中表示，目前確定的6大平台當中，包括無線電視台的公共電視、有線電視緯來體育台，臉書（中華籃協、SBL粉絲頁）、YouTube（Get Win）、網路（麥卡貝）與影音串流平台Twitch。

除此之外，李一中表示，包括目前時下年輕人最愛用的社群網站Instagram，雖無法進行全場比賽轉播，但未來將會放上比賽精彩畫面，而透過多元平台轉播，除可讓球迷有更多選擇，也能提高SBL覆蓋率。

今年各家轉播頻道當中，最特別的就屬無線台的公共電視，過去公視曾在第12季參與過SBL轉播，當時僅提供錄影轉播，今年凡假日賽事，公視都將現場直播，也創下SBL頭一遭有無線電視台提供直播服務。

SBL新球季暫訂於12月5日在新莊體育館點燃戰火，接下來將移師台北和平籃球館，李一中表示，11月26日將召開SBL領隊會議，待會議結束後就會正式公布新球季賽程、各隊名單與售票資訊。