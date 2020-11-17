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UBA／文化鄭慧慈平常心拚新人后 目標瞄準冠軍

中央社 / 台北17日電
鄭慧慈（右）、王玥媞（左）分別畢業於永仁高中、淡水商工，鄭慧慈為106學年度HBL新人后，王玥媞則是108學年度HBL冠軍賽MVP，今年加入文化女籃，希望能為球隊奪冠。 中央社
鄭慧慈（右）、王玥媞（左）分別畢業於永仁高中、淡水商工，鄭慧慈為106學年度HBL新人后，王玥媞則是108學年度HBL冠軍賽MVP，今年加入文化女籃，希望能為球隊奪冠。 中央社

文化大學女籃鄭慧慈儘管頂著高中籃球聯賽（HBL）新人后光環，踏上大專籃球聯賽（UBA）舞台，但她以平常心面對UBA新人后獎項，她今天喊話，今年唯一目標就是冠軍。

大專籃球聯賽女子組預賽今天繼續在台灣科技大學舉行，文化首戰以98比38輕取台北商業大學，今天全隊火力全開，鄭慧慈、王玥媞、黃巧鈞3人得分至少20分，文化終場以115比34大勝台北大學，收下2連勝。

鄭慧慈、王玥媞分別畢業於永仁高中淡水商工，鄭慧慈為106學年度HBL新人后，王玥媞則是108學年度HBL冠軍賽MVP，王玥媞上季HBL8強賽迎戰北一女，曾轟下生涯新高49分。

升上大學後，鄭慧慈、王玥媞加入傳統勁旅文化女籃，昨天UBA處女秀各拿下10分、16分，鄭慧慈今天第2戰有所斬獲，繳出29分、11籃板，王玥媞則進帳22分。

即使經歷2場UBA預賽，但兩人還在適應UBA比賽強度和較多身體碰撞，鄭慧慈表示，HBL著重個人單打，但升上大一後，陣中擁有許多經驗豐富的學姐，在場上需透過小組配合找出最好的機會。

面對外界賦予的明星光環，鄭慧慈、王玥媞都不在意，希望在場上全力以赴。

文化在103至106學年度完成4連霸後，近2年都未能再嘗冠軍滋味，上季以亞軍作收，鄭慧慈喊話，今年唯一目標就是冠軍。

鄭慧慈昔日擁有HBL新人后頭銜，對於UBA是否再拚新人后，她抱持著平常心，她強調，以球隊為先。

談到新秀鄭慧慈、王玥媞，文化教練鄭慧芸認為，兩人都是未來中華女籃的成員，還等累積實戰經驗及提升穩定性，目前還沒達到應該要有的表現。

HBL 永仁高中 淡水商工

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