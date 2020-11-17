SBL／台啤新洋將報到 周俊三：還有備案

剛結束觀護盃籃賽的台啤隊，總教練周俊三今天現身台科大體育館，在觀眾席為佛光大學子弟兵助陣，他透露台啤新洋將米勒（JD Miller）昨天已經抵台，現正進行14天居家隔離，預計月底能和隊友們會合。

周俊三提到，今年受新冠肺炎疫情影響，找洋將過程和手續都麻煩許多，米勒就因防疫文件可能在轉機時過期，又重新檢測一次，多花了3天，否則應該能提早3天就報到。

台啤開季前就有傷兵問題，上季MVP蔣淯安和黃鎮雖已歸隊，但中鋒陳兆豪觀護盃前也掛彩，觀護盃全部免戰，身高200公分出頭的米勒事實補上內線戰力缺口，不過SBL第18季定12月5日開戰，米勒只剩一周左右的時間和台啤本土球員磨合。

周俊三不諱言，今年狀況下，要換洋將問題複雜許多，但球隊仍有備案，仍持續搜尋可能替代的人選。

SBL和新成立的P+聯盟都是12月展開新球季，相較P+聯盟已公布賽程，較早開戰的SBL卻仍靜悄悄，周俊三說：「擔心（P+聯盟）也沒用，先把自己武裝好，內容打好，所以不用擔心。」