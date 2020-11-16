UBA／許智超父子連線 中州拚續寫驚奇

上季率中州科大打下隊史最佳的UBA公開男一級季軍，昔日籃壇「中距離教科書」許智超109學年除有「蒙古三俠」續戰，球隊還加入兩位旅美新兵許祐瑋和王律翔，成挑戰小巨蛋舞台一大助力。

許祐瑋是許智超長子，一路就讀籃球名校，從新北永和網溪國小到JHBL豪門金華國中，國中畢業後赴美國就讀高中；許祐瑋原已獲美國大學的學業獎學金，但因新冠肺炎疫情影響，短期內難成行，獲許智超同意後先讀中州兼打UBA，疫情改善再擇期赴美，也促成新學年「父子檔」齊奮戰佳話。

中州過去幾年重要內線戰力、塞內加爾籍洋將斑霸，今年如願選進SBL成為裕隆隊新血，不過「蒙古三俠」蘇格爾、白薩及沙鹿續戰UBA，研二主控陳柏宏也繼續率隊，另收進5菜鳥，含崑山高中李威瑨、鄭凱錡，致用高中張家豪、蘇澳海事吳昌樺、台南高商羅李承勳。

屏東麟洛國中起就展露後場天分的李威瑨，準備接班陳柏宏，既有射手吳鈺堂，陳珀瑞、陳政軒、繆合再加把勁，加上許祐瑋、王律翔助拳，中州仍是新賽季焦點。