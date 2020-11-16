UBA／衛冕軍破百開紅盤 新洋將：台灣像未來世界

109學年UBA公開女一級今天在台科大體育館點燃戰火，衛冕軍世新大學新洋將、菲律賓國家女籃隊當家中鋒潔丹妮兒（Jack Daniele Animam）初亮相繳出18分，助隊以115：44大破台體大，跨出連霸第一步。

195公分、90公斤的潔丹妮兒，本月27日將滿22歲，從菲國立大學畢業後來世新續讀公共關係暨廣告學系碩一；她透露去年世新就曾詢問她來台意願，雖沒成行但她就持續追蹤世新動態，今年球隊再次邀請，她也點頭，促成這段跨國籃球夢。

潔丹妮兒透露，受新冠肺炎疫情影響，她已經7個月沒有碰球，天天只能在家自主訓練，「我終於回到球場了，可以再打熱愛的籃球，和隊友一起比賽，超級開心！」

潔丹妮兒從2015年就年年造訪寶島，來過台灣的次數自己扳起手指也數不清楚，不過今年來台感受和過往特別不同，她大讚台灣防疫規則井井有條，尤其隔離結束後走到戶外，看到藍天白雲和鮮花都讓她十分感動，形容台灣和其他受疫情影響的國家相較，就像是「未來世界」。

UBA處女秀，潔丹妮兒兩分球9投7中，和隊友林蝶各攻下全場最高18分，她強調幫助球隊連霸是第一目標，「個人部分，希望我的各項技術都能更進步。」

上學年摘下冠軍賽MVP的林蝶，原本計畫挑戰WSBL，但幾經考量後選擇UBA再戰一年，「想多磨一年，嘗試不同位置。」潔丹妮兒的加入，讓林蝶可以放心轉往3號（小前鋒），今天三分球2投1中的她笑說：「團隊目標當然是連霸，個人目標希望3號這位置能再穩定點。」