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籃球／從P聯盟回SBL 吳家駿：很大考驗

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
吳家駿（左一）、彭俊諺（中）和林耀宗為原客青（少）年3X3籃球賽站台。記者曾思儒／攝影
吳家駿（左一）、彭俊諺（中）和林耀宗為原客青（少）年3X3籃球賽站台。記者曾思儒／攝影

璞園籃球隊新賽季跨聯盟參賽，除以新隊名桃園領航猿加入新職籃聯盟，第17季SBL也不缺席，球員、教練團都「分家」，本周就開始拆開訓練，為下月登場的賽季持續備戰。

今天林耀宗、彭俊諺的吳家駿一同出席客委會發起的「原客青（少）年3X3籃球賽」，參加完活動就各有行程，林耀宗和彭俊諺將投入領航猿訓練，為周末登場的P聯盟熱身賽準備，吳家駿則是以SBL為主戰場，接受顏行書領軍的教練團指導。

26歲的吳家駿原本在領航猿名單中，月初才接獲總經理陳信安通知，繼續參加SBL，他說：「在SBL也是種挑戰，是不一樣的責任，不能像以前卯起來而已，要去帶領年輕人，這是以前沒有的經驗，對我是種好事。」

上周SBL報名截止前，許多球員都璞園和領航猿兼打，從molten台灣超級籃球挑戰賽、P聯盟熱身賽到剛結束的觀護盃，行程滿檔，還曾遇賽程相衝的情形。林耀宗認為就心情上問題不大，但連日征戰身體的確有疲憊感，現階段就先為周末的P聯盟官辦熱身賽調整，再瞄準下月正式賽季。

彭俊諺附和說，很期待P聯盟的到來，新聯盟落實主客場賽程，對台灣籃球是個改變和進步，現在除期待洋將盡快報到，也準備和新教練「一條」劉義祥合作，展開隊史新頁。

璞園新洋將已抵台展開隔離，領航猿的兩名洋將最快本周來台，第3位仍在物色中。

原客青（少）年3X3籃球賽下月開打，今天舉行賽前記者會。記者曾思儒／攝影
原客青（少）年3X3籃球賽下月開打，今天舉行賽前記者會。記者曾思儒／攝影

SBL 璞園

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