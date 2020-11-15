UBA／補進新外援安科爾 健行拚3連霸
上季如願二連霸，健行科大成為UBA、SBL切割後第一支衛冕成功的UBA球隊，但季後畢業冠軍賽MVP林俊吉、射手陳明裕、中鋒郭翰，以及聖文森籍外援石博恩，雖補進澳洲籍的20歲半、206公分大一中鋒安科爾（Akol Deu Simon），想挑戰近5年的第4冠仍有很大挑戰。
健行今年只補進大一後衛彭彥翔和安科爾，其中安科爾，比石博恩高8公分、小4歲，能否扛下過去4年石博恩帶給健行的貢獻，20日開戰的109年UBA公開男一級賽程就能窺知一二。
郭翰畢業後考上國體大研究所，本季將換穿戰袍，由昔日隊友變對手，健行上季連霸成員有14人續戰，「阿吉」的位置由谷毛唯嘉、高錦瑋兩名優質控衛合扛，旅美歸國的簡廷兆升大二，和進入研究所的射手朱雲豪、大四的謝亞軒，林梓峰，大三的陳范柏彥、高承恩，最近勤練三分球的劉彥廷，還有HBL時期被喻「最會傳球的大前鋒」大二丁冠皓持續連線，仍是3連霸最大本錢。
健行教練劉孟竹最常掛在嘴邊的名句「健行最大的敵人是自己」，本季仍適用，尤其今年「只」有16名球員，面對環伺的列強考驗不少。
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