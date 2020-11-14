籃球／王志群推籃球選秀節目 率黃金雙衛突襲新生橋
前籃球國手王志群一手開創的通捷行銷，正式宣布將結合旗下賽事品牌「Court 131」，打造全新籃球選秀節目《鬪籃131》，即日起開放全台素人高手報名參戰，此外，王志群也在昨天與黃金世代雙衛李學林、陳世念突襲台北新生橋籃球場，隨機與民眾PK挑戰131賽制，讓所有在場的籃球好手感受新一波的鬥牛魔力。
「Court 131」創辦人王志群表示，近年來退居幕後擔任教練，才發現台灣街頭其實有很多籃球神人，而且對戰內容不輸職業球賽，像是國內最具指標性球星林志傑也是從街頭發跡，藉此將旗下賽事品牌「Court 131」打造成大型籃球選秀節目，且透過一連串的線上海選、實體賽事，尋找、發掘有潛力的隱世高手，讓所有夢想成為籃球選手的素人好手，都有機會在這個舞台上發光發熱。
全新籃球選秀節目《鬪籃131》將透過實境秀方式拍攝而成，並跳脫傳統賽事規則框架，採用「Court 131」賽制，以國際FIBA 3X3規則為基底，結合1對1、3對3打法，同時也加入場上調度、桌網球賽點等制度，帶給大眾兼具運動性、專業性及娛樂性的最新觀看選擇。
《鬪籃131》即日起至12月6日正式啟動線上海選活動，號召各地隱藏的籃球好手報名參戰，並從中挑選出40位最具有創意、實力的菁英球員進入選秀階段，同時也邀請四位神祕嘉賓擔任導師，帶給球員各種角度的專業建議，另外，每集還會有重量級的飛行導師親臨現場指導。
而為讓更多人都能體驗全新鬥牛賽事「Court 131」，王志群特別邀請昔日中華隊隊友李學林、陳世念、藝人大飛、余孟耘、鍾嘉衡、謝宗憲等球員組成夢幻明星隊突襲台北新生橋籃球場，邀請現場民眾一同PK挑戰。
對於全新鬥牛賽事「Court 131」，李學林表示，退役後就比較少打球，為了這次鬥牛突襲還特訓好幾天，想不到強度比想像中的高出許多，幸好有針對「Court 131」的打點賽制先做好功課，運用一些排點技巧再加上比賽經驗，讓今天的對手都吃盡苦頭。而陳世念也表示，131新賽制除了鬥智鬥勇之外，更考驗體力上的調節，帶來更多的挑戰。
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