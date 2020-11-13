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UBA／世新雙塔坐鎮拚衛冕 陳育緹：更能放心投籃了

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
世新與文化仍是本學年UBA公開女一級奪冠大熱門。記者劉肇育／攝影
世新與文化仍是本學年UBA公開女一級奪冠大熱門。記者劉肇育／攝影

UBA公開女一級預賽將在16日於台科大點燃戰火，其中衛冕軍世新大學今年不僅留下原本有意轉戰WSBL的中鋒林蝶，還招收了菲律賓國家隊中鋒潔丹妮兒（Jack Daniele Animam）以及姊妹檔李吟娸、李盈潔，對於二連霸是志在必得。

世新在上學年奪下校史首冠後，雖然羅家姊妹羅培甄、羅培儀挑戰WSBL，但原先也有意登上更高層級舞台的冠軍賽MVP林蝶最終決定留校再奮戰一年，為世新的二連霸之路增添一份保險。

世新射手陳育緹就坦言，今年陣容比上學年更加齊全，在兩名外籍生和林蝶坐鎮禁區下，身高也依舊保有優勢，讓射手群更能肆無忌憚的出手，不過她也坦言今年加入的新成員不少，確實需要時間再磨合，「包括吟娸、盈潔過去是就讀台師大跟南山，跟我們球隊的體系比較不一樣，新加入的潔丹妮兒也才剛來報到沒多久，不過看起來她還蠻融入球隊的。」

在上學年第三名的佛光大學面臨陳孟欣、劉昕妤兩大主力轉戰WSBL後，保有女子組16冠紀錄的文化大學依舊是世新衛冕最大的挑戰，尤其今年她們還招收了王玥媞、鄭慧慈、丁芷容等人後，團隊戰力驚人。

將在本學年挑戰UBA生涯1000分的徐玉蓮就表示，球隊補進的幾名大一新生都有不錯的經驗和球技，確實讓她相當期待，但現階段仍會先求穩、一步一步來，尤其世新本學年團隊戰力依舊驚人，她將會以大學姊的身份好好壓陣，「這會是我最後一年，肯定會毫無保留，帶領學妹們一起突破。」

林蝶 WSBL 羅培甄

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