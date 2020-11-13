UBA／政大唯一目標總冠軍 國體藍少甫扛林正空缺

UBA公開男一級本學年除了健行科大戰力一支獨秀外，政治大學在今年招收游艾喆、王凱裕等高中冠軍班底後，戰力再提升一個檔次，成為本學年奪冠熱門球隊之一，至於上學年拿下第八名的國體大，在日前中鋒林正宣告轉戰P聯盟後，藍少甫也將扛起禁區攻守重任。

政大上學年拿下校史最佳的第五名，今年雖然球隊主控田浩決定轉戰P聯盟新竹攻城獅，但又招收了游艾喆、王凱裕、許浩翔，其中游艾喆就將接下田浩留下的先發控球位置，人手變得比上學年更佳整齊。

剛結束中華白隊集訓的林彥廷就表示，過去球隊進攻點分明，戰術也多圍繞在幾名球員身上，不過今年教練陳子威決定更倚重團隊攻勢，「今年我們會打得更無私一點，每個人都會成為球隊的關鍵球員，板凳深度也會比上學年來得更好。」

林彥廷今年加入中華白隊集訓獲益良多，他坦言過去不論是在能仁還是政大，他幾乎都是主要輪替球員，不過在加入中華白後，他學到了很多綠葉球員的工作與責任，讓他有自信帶領球隊更進一步，「這學年我們目標不僅是比去年（第五名）更好，唯一的目標就是拿下冠軍。」

而上學年奪得第八名的國體大，今年不僅關達祐畢業加入SBL璞園，中鋒林正也在日前宣佈加入P聯盟領航猿，雖然健行科大郭翰考上國體大研究所，稍稍填補禁區戰力的流失，但大五的藍少甫將成為最倚重的禁區戰力。

同樣在日前剛結束中華白隊集訓的藍少甫，日前在台灣超級籃球挑戰賽中有亮眼表現，對於過去大多扮演國體大禁區苦工，甚至是扛起防守對手外籍生工作，但他坦言今年必須在進攻端更有侵略性，「少了林正肯定差很多，但經過中華白洗禮我也變得更有自信，只要球隊需要我就一定會跳出來。」