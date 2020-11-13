快訊

長達45年軍管歲月，那段被遺忘的金馬戒嚴史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UBA／政大唯一目標總冠軍 國體藍少甫扛林正空缺

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
UBA公開男一級本學年戰況將會相當激烈。記者劉肇育／攝影
UBA公開男一級本學年戰況將會相當激烈。記者劉肇育／攝影

UBA公開男一級本學年除了健行科大戰力一支獨秀外，政治大學在今年招收游艾喆、王凱裕等高中冠軍班底後，戰力再提升一個檔次，成為本學年奪冠熱門球隊之一，至於上學年拿下第八名的國體大，在日前中鋒林正宣告轉戰P聯盟後，藍少甫也將扛起禁區攻守重任。

政大上學年拿下校史最佳的第五名，今年雖然球隊主控田浩決定轉戰P聯盟新竹攻城獅，但又招收了游艾喆、王凱裕、許浩翔，其中游艾喆就將接下田浩留下的先發控球位置，人手變得比上學年更佳整齊。

剛結束中華白隊集訓的林彥廷就表示，過去球隊進攻點分明，戰術也多圍繞在幾名球員身上，不過今年教練陳子威決定更倚重團隊攻勢，「今年我們會打得更無私一點，每個人都會成為球隊的關鍵球員，板凳深度也會比上學年來得更好。」

林彥廷今年加入中華白隊集訓獲益良多，他坦言過去不論是在能仁還是政大，他幾乎都是主要輪替球員，不過在加入中華白後，他學到了很多綠葉球員的工作與責任，讓他有自信帶領球隊更進一步，「這學年我們目標不僅是比去年（第五名）更好，唯一的目標就是拿下冠軍。」

而上學年奪得第八名的國體大，今年不僅關達祐畢業加入SBL璞園，中鋒林正也在日前宣佈加入P聯盟領航猿，雖然健行科大郭翰考上國體大研究所，稍稍填補禁區戰力的流失，但大五的藍少甫將成為最倚重的禁區戰力。

同樣在日前剛結束中華白隊集訓的藍少甫，日前在台灣超級籃球挑戰賽中有亮眼表現，對於過去大多扮演國體大禁區苦工，甚至是扛起防守對手外籍生工作，但他坦言今年必須在進攻端更有侵略性，「少了林正肯定差很多，但經過中華白洗禮我也變得更有自信，只要球隊需要我就一定會跳出來。」

田浩 關達祐

延伸閱讀

UBA／陳又瑋嗆聲打敗健行 高錦瑋：連霸安啦！

桃園大溪至善高中校慶 與政大社科院共簽合作

P聯盟／新世代球星 高國豪、田浩超人氣

P聯盟／造訪上帝的部落 高國豪、田浩籃球傳愛

相關新聞

UBA／陳又瑋嗆聲打敗健行 高錦瑋：連霸安啦！

UBA公開一級預賽將在下周點燃戰火，今天男、女子組28支參賽球隊齊聚一堂進行陣前叫囂，其中台師大後衛陳又瑋直接在舞台上喊...

UBA／政大唯一目標總冠軍 國體藍少甫扛林正空缺

UBA公開男一級本學年除了健行科大戰力一支獨秀外，政治大學在今年招收游艾喆、王凱裕等高中冠軍班底後，戰力再提升一個檔次，...

UBA／世新雙塔坐鎮拚衛冕 陳育緹：更能放心投籃了

UBA公開女一級預賽將在16日於台科大點燃戰火，其中衛冕軍世新大學今年不僅留下原本有意轉戰WSBL的中鋒林蝶，還招收了菲...

CBA／林書豪天價罰單背後 聯盟執法散漫引贊助商不滿

CBA近日對林書豪等11名球員開出總計人民幣542萬元的天價罰單。陸媒報導，主要贊助商不滿官方執法態度散漫，將刪減贊助經...

P聯盟／4球團軍備競賽 夢想家：第3洋將會更強

P聯盟在結束熱身賽前兩站後，各隊為了12月19日開打的新賽季仍繼續補強，桃園領航猿除了在昨天揭曉球員名單，總經理陳信安更...

P聯盟／職業化「是時候了」 陳建州宣布聯盟未來展望

國內新職籃P聯盟將在12月19日於彰化體育館點燃戰火，昨天聯盟與4支球團舉行首場官辦記者會，由執行長陳建州宣布聯盟規章、...

籃球／九太科技花蓮做公益 于煥亞被特教學生熱情感動

剛在台灣超級籃球挑戰賽奪下亞軍的SBL高雄九太科技籃球隊，在本周轉戰花蓮觀護盃籃球應請賽前展開公益行程，於今天赴「花蓮特...

P聯盟／富邦被稱宇宙艦隊 許晉哲：船長船員得團結

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+的台北富邦勇士，因本土戰力高人一等，被聯盟執行長陳建州戲稱是宇宙艦隊，富邦總教練許晉...

P聯盟／在新職籃退休？ 林志傑要球迷再等等

去年從CBA返台加入台北富邦勇士的「野獸」林志傑，在一路隨隊爭戰東南亞職業聯賽（ABL）後，年底將首度站上國內新職籃P聯...

觀護盃／11日花蓮開打 麥可喬丹女婿成亮點

備受籃球迷期待的「花蓮觀護盃籃球邀請賽」，今天起一連4天在花蓮小巨蛋開打，共有璞園建築、裕隆納智捷、台灣啤酒、台灣銀行、...

P聯盟／台灣職籃新篇章 MOMO TV與民視轉播第一季

由藝人、前職籃球員陳建州領銜推動的台灣新職籃「P. League+」今年5月成形，已經完成兩場精彩的熱身賽，第三場將於2...

P聯盟／夢想家四主場移師台中 第三洋將實力更勝塔克

寶島夢想家董事長張承中在今天P聯盟官辦記者會後宣布，球隊將與台中市政府合作，將明年3月20、21與4月3、4日共計四場主...

熱門新聞

火箭不送走衛少很難更好 但是衛少恐怕哪都去不了

NBA／德羅展轉戰湖人？ 傳格林、庫茲瑪成交易籌碼

台灣大賽1勝3負大逆轉公式 第五戰總有強投「凱瑞」

NBA／傳黃蜂有意追逐衛少 內部意見陷分歧

NBA／成長幅度未達預期 魔術傳開放葛登交易

日職／洋聯高潮系列賽14開打 陳偉殷可能扛第二戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。