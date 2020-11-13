CBA／林書豪天價罰單背後 聯盟執法散漫引贊助商不滿

CBA近日對林書豪等11名球員開出總計人民幣542萬元的天價罰單。陸媒報導，主要贊助商不滿官方執法態度散漫，將刪減贊助經費，CBA此舉頗有打小孩給外人看，藉此安撫贊助商的意味。

中國男子籃球職業聯賽（CBA）近日對多名球員祭出前所未有的重罰，已引發大陸輿論熱議，而且不少裁罰事由是「舊事重提」，令人不解。

陸媒澎湃新聞、中國青年報報導分析，CBA天價罰單背後暴露的是中國籃球界長期對贊助商的不尊重，以及缺乏法律意識，同時也凸顯CBA帶頭違規，因此難以約束球員的窘境。

報導指出，CBA近年持續推動職業化改革，並且致力於各方關係平衡，以求穩步前行。在這樣「以和為貴」的背景之下，對於球員不穿著贊助商指定服裝的違規行為，往往睜一隻眼閉一隻眼，不會真的「痛下殺手」；今年遇到了2019冠狀病毒疾病疫情，能夠平穩舉辦比賽已經很不容易，因此對於違規行為的執法標準又更加寬鬆。

報導稱，另一個原因在於CBA在上個賽季也曾因為在球場擺放非贊助商的球衣、商品，甚至加以宣傳，因而面臨贊助商的不滿與違約求償。由於CBA帶頭違規在先，因此更加失去了約束球員的立場，不少球員有樣學樣，認為「打擦邊球」沒有什麼關係。

報導稱，CBA官方贊助商「李寧」對於CBA從上到下都不尊重贊助商的舉動，已經不滿許久，因此決定刪減部分贊助經費。原本上個賽季加上本賽季，總計要刪減人民幣8000萬元（約新台幣3.44億元），但經過CBA的協商後，最終李寧做出讓步，刪減5600萬元。

報導指出，在CBA收到贊助商的「天價罰單」同時，翻球員的舊帳並開鍘，頗有打小孩給外人看，安撫贊助商的意味。

根據日前CBA公布的資訊，11名球員因為在訓練、比賽場地、新聞發布會和乘坐統一交通工具時未穿官方贊助商指定裝備，因此挨罰，總計開出人民幣542萬元罰單。其中遼寧飛豹隊的郭艾倫被罰115萬元，為11人中最高；林書豪則合計遭罰55萬元。