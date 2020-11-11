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P聯盟／富邦被稱宇宙艦隊 許晉哲：船長船員得團結

中央社 / 台北11日電
台灣職籃P.LEAGUE+執行長陳建州與新成立聯盟球團教練、球星代表在官方首次記者會亮相。 記者林俊良／攝影
台灣職籃P.LEAGUE+執行長陳建州與新成立聯盟球團教練、球星代表在官方首次記者會亮相。 記者林俊良／攝影

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+的台北富邦勇士，因本土戰力高人一等，被聯盟執行長陳建州戲稱是宇宙艦隊，富邦總教練許晉哲神回：「那要看開船的和船員團不團結。」

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+今天下午首次舉辦官方記者會，包括台北富邦勇士、寶島夢想家、桃園領航猿與新軍新竹攻城獅等4支球團首度合體，聯盟執行長「黑人」陳建州也正式公布聯盟賽制、轉播與賽季口號。

富邦勇士陣中擁有黃金世代的「野獸」林志傑、曾文鼎，還有中生代的「噴射機」張宗憲與「本土洋將」蔡文誠，以及新生代優質長人曾祥鈞等，本土戰力堪稱P+聯盟4隊之冠。

許晉哲不諱言表示，若單看本土戰力，他們的確有優勢，不過他強調，洋將加入後不止增加比賽可看性，對球隊戰力能加多少分，以及會帶來更多不可預測性和變數，不是端看戰力好壞，就能決定誰是冠軍。

蔡文誠也說，聽到外界挖苦富邦是宇宙艦隊，心裡確實不太好受，他無奈表示，如果只要陣容豪華就能拿冠軍，他們何必天天辛苦練球；另一方面，就算他們努力練球、打好比賽，奪冠似乎又是理所當然，「這種感覺很無奈。」

對於富邦宇宙艦隊之說，許晉哲先開玩笑地說：「要看開船的人是誰吧。」接著才正色解釋，「我的意思是，還是要看船長和船員團不團結吧，如果大家各自為政，可能比賽還沒打就先垮了。」

傲人本土戰力，對許晉哲而言或許是種奢侈的幸福，但也是種無形的壓力，不過他酷酷地說：「我跟壓力已經合作很久了。」

富邦勇士 許晉哲 蔡文誠

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