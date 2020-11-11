P聯盟／領航猿本土名單拍板 三洋將下周起陸續啟程

P聯盟在日前進行完前兩站球隊自辦熱身賽後，接下來的第三站官辦熱身賽將移師台中台體大體育館舉行，而各隊為了迎接首賽季到來，除了台北富邦勇士三洋將已提前到位外，另外三隊也都已經敲定三洋將人選，其中桃園領航猿將補進1、3、5號位洋將各一名，新賽季預計將會登錄13名球員。

將採取雙洋將4節7人次的P聯盟，各隊為了備戰新賽季皆決定簽下三洋將，來避免今年受疫情影響換洋將手續繁複的問題，而除了富邦勇士三洋將賈西亞（Charles Garcia）、辛特力（Michael Singletary）及塞瑟夫（Ihor Zaytsev），以及夢想家塔克（Anthony Tucker）、杰倫楊（Jerran Young）已於日前的富邦金盃勇士籃球邀請賽提前曝光外，夢想家與新竹攻城獅也都已經敲定第三洋將人選。

其中攻城獅總經理高景炎透露，球隊第三洋將將會是主打2、3號位的搖擺人，預計將會在與日前已經公佈的塔比特（Hasheem Thabeet）、萊特（Julian Wright）前後抵台，不過下一階段的熱身賽將不會出賽。

至於將跨打雙聯盟的領航猿，總經理陳信安也在今天率先揭曉了球員名單，包括施晉堯、陳冠全、林耀宗、吳家駿、彭俊諺、孫思堯、林正、張耕淯、陳靖寰再加上歸化中鋒戴維斯將出征P聯盟，再搭配上三洋將，至於日前是受傷的「溪湖」陳世杰則未決定是否留在領航猿或是效力SBL璞園。

陳信安指出，領航猿三名洋將剛好屬於1、3、5號位，其中兩人預計在下周就會啟程來台，而球隊總教練劉義祥原訂近兩天與CBA前東家完成解約，加上返台後將隔離14天，月底前就會與球隊匯合，為新賽季做最後衝刺。