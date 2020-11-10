UBA／王竫婷再戰一年 佛光仍遇人手問題
去年首度封后，佛光大學今年3月的108學年4強賽經過3度延長，1分不敵世新大學，連霸夢碎，今年更遇人手問題，再闖小巨蛋難度大增。
佛光最「傷」在於大一就包辦MVP、新人后和助攻后的世大運國手陳孟欣，她和中鋒劉昕妤季前雙雙投入WSBL選秀，讓佛光少了一裡一外兩員大將；且張世雅和廖毓軒畢業，洪萱珈轉學不打球，上學年就大四的楊婉琳和王竫婷雖選擇再戰一年，但佛光新球季也只補近兩名新血李宜樺和黃意娟，人手仍吃緊。
李宜樺來自佛光體系的普門中學，黃意娟出自HBL乙級亞軍能仁家商，菜鳥球季和第二年帶隊的楊淑淨都有辛苦任務。
想再挑戰小巨蛋，楊婉琳、王竫婷得合扛佛光「一姊」重任，射手「小Q」梁瑜玲帶菜鳥控衛李宜樺接下後場重任，黃沁瑜、陳郁婷、林品漩、柳云涵和黃靖雯都得積極作為，才有機會再突破重圍。
UBA公開女一級下周一將於台科大點燃戰火，12隊單循環後取前6晉級決賽。
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