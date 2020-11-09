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UBA／女一級下周開戰 衛冕軍世新洋將添戰力

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
世新大學109學年陣容。圖／大專體育總會提供
世新大學109學年陣容。圖／大專體育總會提供

今年3月打下隊史第一座UBA公開女一級金盃，世新大學今年除有MVP林蝶坐鎮禁區，還找來菲律賓國家女籃隊當家中鋒潔丹妮兒（Jack Daniele Animam），為尋求連霸再添戰力。

林蝶原本要轉戰WSBL成為台元隊新血，但最終選擇續拚UBA，世新另網羅前台師大後衛李吟娸，加上從HBL名校南山畢業的親妹妹李盈潔，成為轉戰WSBL的羅培甄、羅培儀的姊妹檔後再一對親戚組合；而射手陳育緹，後衛陳筱涵、蘇嘉嫻，前鋒謝津宛、許玟瑄、楊淑琄、林妘樺，中鋒吳孟蕎、吳亞庭及進步明顯的奈及利亞外援伊思尤瑪，世新戰力仍完整。

世新上季預、複、決賽都排第一，總戰績17勝1敗，唯一敗場是6強複賽輸佛光，本季在潔丹妮兒加盟下，衛冕是唯一目標。

195公分、90公斤的潔丹妮兒，本月27日將滿22歲，她從菲國立大學畢業，來世新續讀公共關係暨廣告學系碩一。經過菲律賓國家隊多年歷練的潔丹妮兒，拿過東南亞運動會金牌，也來台打過瓊斯盃，更是菲律賓參加世界盃、亞洲盃三對三國家隊成員，高壯且靈活，上月來台已隔離完畢向世新報到及練球，可順利在16日開戰的UBA公開女一級亮相。

林蝶 瓊斯盃 WSBL

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