P聯盟／新世代球星 高國豪、田浩超人氣

台灣職籃聯盟「P.League+」熱身賽在新竹、台北兩周八場，徹底征服籃球迷的心，創造台灣職籃「新世代」。

新竹兩天四場締造14000人觀眾，台北兩天四場創造12000人以上票房，平均每天有超過6500名球迷進場。#一起看職籃，#這場我在，成為台灣籃球迷最夯共同語言和生活文化。

P.League+用強烈視覺、更完善主場服務、更多樣行銷配套包裝，提供籃球迷不同以往最多享受和籃球饗宴，球迷買單，市場熱絡，人氣沸騰，P.League+熱身賽四天盛況超越23年前CBA中華職籃三年最顛峰熱潮。

不論現場人氣、觀眾人數、動員能量、贊助商，或者結合城市文化、旅遊、休閒、地方政府資源，P.League+熱身賽都讓籃球迷充分感受完全不同職業籃球文化和經營風格。P.League+甚至可以大膽的說，「籃球迷真的回來了」，因為台灣籃球迷已經失望太久！

透過網路社群、社交媒體、新媒體各種傳播管道和分享，P.League+比賽和球星已經不太需要靠傳統電視媒體或有線第四台做為傳播基礎，這是現代籃球和台灣職籃產業生態文化極大改變。過去擁有絕對市場優勢有線電視、傳統電視，甚至所謂主流媒體，已經不再具有絕對優勢和市場主宰力。

職業運動轉播權「製播分離」逐漸成為職業運動市場趨勢，新媒體鋪天蓋地和30歲以下年輕世代收視習慣，P.League+正在創造全新營銷模式和感染力，顛覆更多傳統。這也是台灣另一個籃球聯盟SBL超籃未來市場、產業營銷、包裝必須要克服大難關。

P.League+職籃革命帶來這一波職業運動狂潮，除了可能淹沒SBL超籃關注力和市場，更重要的是新星輩出，「一代新人換舊人」世代交替。

富邦勇士超人氣巨星林志傑，依舊是P.League+聯盟和富邦勇士最重要招牌，彰化夢想家超人氣球星田壘還是重要看板人物，但新竹攻城獅兩名22歲大學還沒有畢業新星高國豪、田浩，在四場熱身賽已經打出「頭角」，高國豪渾身是戲，攻防兩端魅力十足，很容易帶動球迷情緒和比賽氣氣。田浩處理球和傳球能力充滿「帶動唱」效果，田浩靈活多變、擅於控制大場面能力，成了球迷最愛。

22歲的菜鳥控球田浩(右)指揮若定，是新竹攻城獅後場人氣指揮官。 圖/P.League+提

職業運動除了要懂得號召球迷感動球迷，提供最精采賽事、服務、各種娛樂，最最重要行銷核心和媒介就是「培養球星」。

攻城獅半年內拼湊成軍，這支新球隊除了戰力、戰績和天賦，最重要的是培養「人氣新星」，簽下高國豪，說服田浩加入，成了這支職籃新軍最重要布局。

田浩還很嫩，投籃、防守、對抗性、經驗在職籃路上還會遇上各種挑戰，尤其是不穩定的投籃，未來仍是田浩要改善的球技細節。

高國豪投籃、持球、技術面問題不大，他的投籃出色，進攻能力技巧都是一流，但經驗、成就隊友和團隊大視野，還是需要時間提升，累積足夠比賽經驗。高國豪未來一、兩年表現還會起起伏伏，他需要更多比賽，承受壓力，努力學習成為一名更出色球員。

但論人氣、關注力和網路聲量，比球員個人魅力和對年輕世代球迷影響，高國豪和田浩就是新竹攻城獅最重要兩顆明日之星。

先創造人氣和關注力，接著帶來戰力和戰績，再逐漸提升職籃文化和聯盟深度，P.League+熱身賽創造滿分表現，高國豪和田浩也成功打響職籃生涯新人第一砲。