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P聯盟／領航猿陳靖寰下巴撕裂傷縫6針 一周拆線

中央社 / 台北9日電
領航猿隊陳靖寰(右)。 P聯盟提供
領航猿隊陳靖寰(右)。 P聯盟提供

台灣職業籃球聯盟P. League+領航猿近來受傷兵所擾，球團今天在臉書粉絲團公布球員近況，陳靖寰昨天因下巴撕裂傷、提前退場，經送醫檢查後已縫合6針，預計一週後拆線。

領航猿10月出征新竹攻城獅自辦熱身賽，上週轉戰2020富邦金盃勇士籃球邀請賽，但2站、4場熱身賽都失利，也是P+聯盟4隊中，唯一熱身賽勝場還未開張的球隊。

還在尋求熱身賽首勝的領航猿，先面臨傷兵考驗，後衛陳世杰7日熱身賽，上場僅49秒就因膝蓋受傷退場，球團表示，陳世杰原訂今天赴醫院進行磁振造影（MRI）檢查，但因目前還是有腫脹情形，擔心影響醫生判斷，因此延後檢查時程。

除了陳世杰外，領航猿昨天與攻城獅交手，決勝節攻城獅蕭順議切入，與領航猿陳靖寰相撞，造成陳靖寰下巴撕裂傷。球團指出，經防護師陪同至醫院治療，一共縫合6針，後續傷口需維持乾燥及定期清潔，預計一週後將能拆線。

P+聯盟首季將於12月19日開打，在球季開打前，領航猿與其他3隊還將參加第3站熱身賽，將於11月21、22日在台中市台體大體育館舉行。

陳世杰 攻城獅

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