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P聯盟／兩天轟42記三分球 夢想家化身火箭隊

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
夢想家隊楊敬敏（中）攻下24分，率隊擊敗富邦隊。圖／P聯盟提供
夢想家隊楊敬敏（中）攻下24分，率隊擊敗富邦隊。圖／P聯盟提供

昨天熱身賽轟進22記三分球的寶島夢想家隊，今天碰熱身賽第二站的「地主」富邦勇士隊繼續在外線開火，全隊飆進20記三分球，在籃板落後27顆下仍以95：87帶走勝利，讓富邦教頭許晉哲直呼對手球風就像NBA的火箭隊。

「夢想家就像台版火箭，今天全場84次出手有54次在三分線，是很有特色的球隊。」許晉哲說。

夢想家今天團隊三分球54投20中，全隊有7人有進球紀錄，洋將塔克12投6中轟下24分，「阿美戰士」楊敬敏10投5中也貢獻24分，加拿大籍教頭朱利爾斯笑說：「兩場42顆三分球，這可不是開玩笑的！」他認為球隊風格少見，和火箭的確有相似之處。

雖被稱為「台版火箭隊」，夢想家洋將塔克倒是不想當「大鬍子」哈登，「哈登是我最欣賞的球員之一，但我和他的角色在球隊中不一樣。」哈登要大量球權，他在球隊需要分享球、創造隊友空間，不過他也笑說，和哈登類似的單腳起跳投籃，新賽季仍會展現，朱利爾斯馬上補充說：「而且會進球！」

朱利爾斯也提到，夢想家球員個頭較小，但有許多好射手，比賽中可以創造許多空檔，因此形成現在的球風，不過打法和陣行仍有關係，若是另名洋將杰倫上陣，自然會有較多的禁區攻勢。

富邦洋將辛特力攻下全隊最高20分，林書緯13分，林志傑和郭少傑各10分，林志傑還抓下10籃板，不過團隊籃板數雖以61：34大勝對手，富邦卻也出現21次失誤，沒能在6606名球迷見證下留住勝利。

夢想家隊楊盛硯全場10分都集中在決勝節。圖／P聯盟提供
夢想家隊楊盛硯全場10分都集中在決勝節。圖／P聯盟提供
夢想家隊洋將塔克三分球12投6中轟進24分。圖／P聯盟提供
夢想家隊洋將塔克三分球12投6中轟進24分。圖／P聯盟提供

許晉哲 富邦勇士 寶島夢想家 林志傑

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