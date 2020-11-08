P聯盟／周杰倫夫妻也來！ 寶島夢想家壓富邦

富邦勇士隊主辦的P聯盟熱身賽冠蓋雲集，今天第2天賽程除台北市市長柯文哲擔任開球嘉賓，演藝圈知名銀色夫妻周杰倫和昆凌也現身包廂觀戰，不過主場的富邦守護「主場」失利，寶島夢想家隊在洋將塔克（Anthony Tucker）和楊敬敏各24分領軍下以95：87帶走勝利。

富邦和寶島夢想家上季同在ABL打拚，兩隊加入新職籃P聯盟，洋將在本周都已到位，昨天都以大比分收下勝利，今天富邦首節在辛特力（Michael Singletary）9分領軍下也以26：20領先。

第二節夢想家在洋將塔克單節兩記三分球10分領軍下，打出28：20的單節攻勢，半場打完反以48：46超前，不過富邦第三節裡外聯手，林志傑外線開火、內線有曾祥鈞發揮，再以71：67要回領先。

決勝節楊盛硯拋投為夢想家率先得分，富邦賴廷恩馬上回敬三分球，不過夢想家先有林俊吉「3分打」，楊盛硯和楊敬敏再合拉10：2攻勢，塔克和田壘又接連飆進外線，領先擴大到89：81，加上楊敬敏再為夢想家攻下保險分，最終夢想家就以95：87帶走勝利。

今天戰況雖拉鋸，第四節最後2分鐘仍出現有趣畫面，同屬「黃金世代」的富邦中鋒曾文鼎，和夢想家「少俠」田壘及「阿美戰士」楊敬敏倒地爭球，裁判哨聲響後田壘和楊敬敏把曾文鼎拉起，3人臉上都掛上微笑，畫面透過大螢幕放送也逗樂球迷。