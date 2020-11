籃球／林書豪首款簽名鞋宣傳片 感性訴求「Nothing Stops Me」

林書豪上季與中國品牌特步(XTEP)簽約後,個人第一雙簽名鞋款終於上市,於今天在林書豪個人社群網路發布宣傳影片,主要以「Nothing Stops Me」做為宣傳標語。

特步於上月宣布這雙名為「JLIN ONE」上市消息,這是林書豪籃球生涯11年來首款個人簽名球鞋,林書豪曾說,「對我來說籃球不只是運動,它更是我的信仰,不斷追夢,沒有終點。」這也引起一些市場關注。

今天釋出的宣傳影片,主要是以林書豪個人口述紀錄片的模式,林書豪提到有關他的籃球生程,以及自己打球的心境,「我真誠的相信,最好的機會正在路上。」

Jeremy Lin has launched his first signature shoe in Asia, the Xtep JLin One.



As a sneaker free agent last year, Lin became the only basketball endorser for Chinese brand Xtep Sports to help launch its basketball category. pic.twitter.com/MwCpx7P6oF