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籃球／林書豪首款簽名鞋宣傳片 感性訴求「Nothing Stops Me」

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪。 報系資料照
林書豪。 報系資料照

林書豪上季與中國品牌特步（XTEP）簽約後，個人第一雙簽名鞋款終於上市，於今天在林書豪個人社群網路發布宣傳影片，主要以「Nothing Stops Me」做為宣傳標語。

特步於上月宣布這雙名為「JLIN ONE」上市消息，這是林書豪籃球生涯11年來首款個人簽名球鞋，林書豪曾說，「對我來說籃球不只是運動，它更是我的信仰，不斷追夢，沒有終點。」這也引起一些市場關注。

今天釋出的宣傳影片，主要是以林書豪個人口述紀錄片的模式，林書豪提到有關他的籃球生程，以及自己打球的心境，「我真誠的相信，最好的機會正在路上。」

上季效命中國CBA之後，林書豪新一季並未再續約，目前在美國專注訓練，期待能重返NBA，在他個人社群上經常有他訓練動態。

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