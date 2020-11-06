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SBL／與喬丹逢年過節才碰面 裕隆洋將：把他當一般人

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
裕隆隊洋將克里斯瑪斯。記者劉肇育／攝影
裕隆隊洋將克里斯瑪斯。記者劉肇育／攝影

裕隆隊洋將克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）在本周結束14天隔離後加入球隊練球，而他的「喬丹（Michael Jordan）準女婿」身分也在場外引發討論，不過克里斯瑪斯透露，自己與「籃球之神」喬丹只有逢年過節時才會碰面，相處時也只是把他當作一般人對待。

下月將滿29歲的克里斯瑪斯，與喬丹的女兒潔斯敏（Jasmine Jordan）在去年5月誕下一名愛子，讓喬丹一圓當祖父的夢，而去年還在土耳其打球的他，今年則是決定來台披上裕隆戰袍，成為新賽季首位加入SBL球隊的洋將。

克里斯瑪斯透露，會選擇來台灣打球與曾效力過裕隆的布拉（Sim Bhullar）和奧斯丁（Isaiah Austin）有關，尤其是他與奧斯丁過去曾在波多黎各當過隊友，也從他的社群網站中得知他在裕隆打球的事，加上家人知道台灣的防疫工作做得相當好，都支持他來到台灣延續籃球生涯。

不過來台後克里斯瑪斯也依照規定接受14天的隔離，讓他直言真的相當無聊，每天只能在飯店內舉啞鈴、騎健身車而無法碰球，但「出關」後他也相當訝異台灣講英文的人很多，讓他在溝通上並無太多阻礙。

談到新賽季將成為SBL最高（203公分）的球員，克里斯瑪斯也坦言這對他來說是相當奇特的體驗，因為過去在美國或是海外打球時，他動輒就要扛下對方超過7呎（213公分）的球員，「不過我會打低位、會抓籃板、擋拆甚至是策應，在這邊我可能要做很多事，這讓我覺得會很有趣。」

至於各界最好奇的「喬丹準女婿」身分，克里斯瑪斯也直言過去不少人問過他這個問題，但他與喬丹只有逢年過節時才會碰面，而他大多時間也都是在沙發上看電視，「我跟他相處，就是把他當作一般人對待，沒有什麼特別之處。」

喬丹 SBL

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