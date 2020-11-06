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P聯盟／富邦勇士三洋將熱身賽輪番登場 張宗憲擬缺陣

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
明天登場的富邦金盃勇士籃球邀請賽，地主許晉哲教練表示三洋將將輪番上陣。 截圖自富邦勇士官方粉絲團
明天登場的富邦金盃勇士籃球邀請賽，地主許晉哲教練表示三洋將將輪番上陣。 截圖自富邦勇士官方粉絲團

富邦金盃勇士籃球邀請賽明天起一連兩天在和平籃球館舉行，地主富邦勇士總教練許晉哲在今天表示，球隊三名洋將賈西亞（Charles Garcia）、辛特力（Michael Singletary）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）將會在兩天賽事中輪流登錄上陣，至於新加入的「台灣噴射機」張宗憲則可能不會在這次的熱身賽中亮相。

P聯盟在日前新竹攻城獅自辦熱身賽四隊首度大會師後，本周將移師到和平籃球館的富邦金盃勇士籃球邀請賽再戰，其中身為地主的富邦勇士有備而來，包括三名洋將以及前一階段賽事缺陣的「野獸」林志傑、「大房東」曾文鼎都會在主場亮相。

富邦勇士今年三名洋將分別為合作邁入第三個賽季的賈西亞，以及前台啤中鋒塞瑟夫和前幾年都在ABL泰國莫諾吸血鬼討生活的辛特力，三人在本周完成14天隔離後都已經加入球隊練球，但總教練許晉哲坦言，在準備時間不長的情況下，三人的調整和體能狀態都還非常不好。

不過許晉哲也坦言，今年三洋將態度都相當良好，尤其是新合作的塞瑟夫和辛特力都獲得前東家教練和球員的好評，由於P聯盟規定每場比賽僅能登錄兩名洋將，未來兩天也將會讓三人輪番登錄上陣，「畢竟他們剛開始練球，會讓他們上去跑一跑維持一下狀況，至於是否適合我們，要等打了才知道，但至少他們的態度都是很好的。」

而許晉哲也預告林志傑和曾文鼎兩大本土球星在傷勢復原後，本周也將會登場，反倒是日前才回鍋的「台灣噴射機」張宗憲，在調整時間不長的情況下，將不會在本周賽事亮相。

富邦勇士 許晉哲 張宗憲

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