觀護盃／璞園測試六球員 裕隆克里斯瑪斯出賽待評估

邁入第19屆的花蓮觀護盃籃球邀請賽11日至14日將在花蓮巨蛋開打，今年受到疫情影響雖然沒有國外球隊參賽，但包括SBL五支球隊在進行完台灣超級籃球挑戰賽賽程後將一同移師到花蓮參戰，另外還將邀請UBA公開男一級衛冕軍健行科大參賽。

觀護盃從2002年首度舉辦至今邁入第19年，花蓮觀護協會理事長喬淳義表示， 觀護盃一直是很多人每年在花蓮期待的籃球賽事，不僅能看到許多台灣職業隊來打球，還能每年有不同期待的國際球隊匯聚花蓮。但很多人擔心疫情是否影響而取消，但他拍胸脯表示，賽事將如期舉行，而且與會的仍是SBL的強隊、主要先發選手參賽。

在今天的記者會上與賽六隊全都派代表出席，包括將首度以璞園教練身份帶隊的顏行書也都現身，而這次璞園參賽陣容除了包括日前已在超級挑戰賽登場過的李家慷、關達祐、吳家駿、姜廣謙、盧峻翔、邱柏璋、施顏宗、林耀宗外，還加入了前來測試的張耕淯、林義恩、陳景隆、蔡揚名、李冠霆、杜譽城。

由於璞園洋將托爾伯特（Jordan Tolbert）最快下周才會啟程來台，這次觀護盃將不會登場，而裕隆也將成為這次觀護盃唯一有洋將坐鎮的球隊，不過教練邱大宗強調，在各隊都可能沒有洋將出賽的情況下，將會再評估是否會讓已經加入練球的克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）出賽，「不讓他上場提前適應又覺得可惜，上場又擔心會受傷，所以我們還要評估看看。」

邱大宗強調，克里斯瑪斯擁有NBA資歷，但球隊找他的最主要原因仍是球技考量，「他在禁區左右手都能進攻，也瞭解亞洲籃球，加上身高也是203公分到頂了，會是我們球隊最需要的位置。」