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SBL／喬丹女婿加盟裕隆 教頭緊盯重訓

中央社 / 台北4日電
喬丹女婿克里斯默斯加盟超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷，球團今天在臉書首次揭露他的身影，並分享一段他們接受重訓，教頭邱大宗在一旁緊盯的影片。 截圖自https://cuse.com/網站
喬丹女婿克里斯默斯加盟超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷，球團今天在臉書首次揭露他的身影，並分享一段他們接受重訓，教頭邱大宗在一旁緊盯的影片。 截圖自https://cuse.com/網站

喬丹女婿克里斯默斯加盟超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷，已加入球隊訓練，球團今天在臉書首次揭露新洋將訊息，並分享一段他們接受重訓，教頭邱大宗在一旁緊盯的影片。

來自美國的克里斯默斯（Rakeem Christmas）今年28歲，擔任前鋒的他，身高203公分，擁有2年美國職籃NBA資歷，曾效力於印第安納溜馬，也曾在多國聯賽出賽，而他與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的女兒育有1子，身為喬丹女婿的他，這次來台引發討論。

裕隆球團表示，主要看重克里斯默斯的身體素質與豐富資歷，未來將與塞內加爾籍斑霸共組雙塔，捍衛裕隆禁區。

克里斯默斯在解除14天隔離後，已與球隊會合，正式展開季前訓練，他表示，很開心來到這裡打球，非常期待12月5日開始的球季，將盡全力幫助裕隆打出好成績，拿下總冠軍。

裕隆日前molten台灣超級籃球挑戰賽以第4名作收，後續將轉戰11至14日在花蓮舉行的觀護盃，屆時克里斯默斯有機會亮相。

喬丹 邱大宗

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