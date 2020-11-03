P聯盟／陳建州自比籃壇吹哨者 招黑體質可得PTT黑卡

「黑人」陳建州今年7月宣布成立職籃新聯盟P.LEAGUE+，他在訪談節目透露，自從釋出創新聯盟想法後，外界批評聲浪從沒斷過，自嘲自己「招黑體質」有資格在PTT版拿到VIP黑卡。

P.LEAGUE+（簡稱為P+聯盟）是台灣男子職業籃球聯盟，由寶島夢想家、台北富邦勇士、桃園領航猿和新竹攻城獅4支球隊組成。P+聯盟採取雙洋將制、不設身高限制，為目前台灣落實在地化經營、主客場制的職業籃球聯盟。首個賽季預計今年12月中開打。

陳建州身為P+聯盟執行長得扛起重責大任，日前他在節目「E!Studio藝鏡到底之Talk一杯」接受主持人鄭偉柏專訪時提及，台灣籃球在這20年來沒有真正的職業籃球，並不代表它沒有市場，而是沒有人真正下功夫去整合。

因此他決心在人生的下半場要為球迷朋友服務，陳建州自比「吹哨者」，是破除窠臼開創新局隨時準備好第一個被「犧牲」的那位。

陳建州坦言，自從釋出要創立新職籃聯盟的想法開始，來自各界的反對、攻擊聲浪從來都沒有停過，並自嘲自己的「招黑體質」絕對有資格在踢踢實業坊（PTT）版上拿一張VIP黑卡。

他也笑稱，對網路群起的關心、慰問、緊迫盯人有困擾的朋友，都可以來找「黑叔叔」諮詢輔導，但正是因為這樣，陳建州很感謝自己有宗教信仰，在被貼上黑標籤或接受到一面倒謾罵批評時，不見得能跟親朋好友、爸媽或妻子「范范」范瑋琪說，但他可以向上帝禱告尋求慰藉，希望自己能成為生命見證人，作為年輕朋友們的最低標準。

陳建州說明，P+聯盟的規則將因應國際賽事需求，訓練培養本土球員危機處理的抗壓性，更標榜這是屬於「人民」的職籃聯盟，期許賽事能帶動提振地方經濟與家庭情感連結的功能，帶給大家更美好的生活體驗。這集「Talk一杯」節目預計4日線上播出。