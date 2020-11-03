P聯盟／三洋將加入練球 富邦勇士豪華陣容成型

即將在本周舉行P聯盟熱身賽富邦金盃勇士籃球邀請賽的台北富邦勇士，在今天宣布三洋將賈西亞（Charles Garcia）、辛特力（Michael Singletary）及塞瑟夫（Ihor Zaytsev）正式加盟的消息，其中國內球迷已相當熟悉的賈西亞、塞瑟夫雙塔組合不僅攻守破壞力十足，還都有一定的組織與策應能力，至於辛特力則將讓富邦勇士引以為傲的鋒線戰力再提升一個檔次。

為了迎接職籃P聯盟的第一個賽季，富邦勇士今年休賽季在陣容手上大筆補強，不僅簽下三名大專新秀周桂羽、曾祥鈞與石博恩，還補進簡偉儒、張宗憲兩名進攻破壞力強大的鋒線，在本土陣容上已經匯集了國內老中青三代的一時之選。

不過這並未讓富邦勇士在洋將戰力補強上因此含糊帶過，最先宣布將與合作了兩個賽季的賈西亞再續前緣，之後又陸續與台啤中鋒塞瑟夫，以及上賽季曾來台與富邦勇士對戰的前ABL莫諾吸血鬼前鋒辛特力達成簽約共識，而三人也在經過14天隔離檢疫，並由球隊安排至醫院再次進行核酸檢測皆為陰性後，於今天正式加盟。

其中雙塔賈西亞與塞瑟夫皆是團隊意識與傳球能力都相當好的長人，尤其球風全面的賈西亞甚至還具有打場上任何一個位置的能力，搭配上球風老練的曾文鼎、活動力十足的曾祥鈞和石博恩，富邦勇士新賽季的禁區陣容可說是攻守兼具。

至於32歲的辛特力，過去幾個賽季在ABL展現強大的進攻破壞力，搭配上林志傑、蔡文誠、張宗憲、張伯維、簡偉儒等人，鋒線豪華度是國內籃壇罕見；三名洋將在今天加入球隊訓練後，最快本周的富邦金盃勇士籃球邀請賽就有機會亮相。