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HBL／預賽分組揭曉 松山南山光復同組廝殺

中央社 / 台北2日電

109學年度高中籃球聯賽（HBL）資格賽今天落幕，男子組包括松山高中等8隊晉級預賽，預賽19日起開打，又以C組松山高中、南山高中、光復高中、基隆商工，競爭最為激烈。

HBL男子組預賽11月19日至22日將在台北體育館登場，松山高中、苗栗高中、三重商工、基隆商工、治平高中、東泰高中、萬能工商、三民家商從資格賽出線，將與上屆8強隊伍爭奪複賽門票。

男子組預賽共16隊，分為4組，採分組單循環賽，取各組前3名，晉級12強複賽，其中女子組預賽和男子組12強複賽12月30日起將移師高雄舉行。

HBL預賽分組名單今天出爐，松山隊史曾拿下6座HBL冠軍，107學年度8強止步，108學年度則無緣8強，今年從資格賽起步，順利闖進預賽，預賽與南山高中、光復高中、基隆商工被分在C組。

傳統強權南山高中握有HBL史上最多的7座金盃，近5年3度叩關冠軍賽，光復高中則連2年闖進8強，勢必將掀起激戰，其中松山將提前在預賽與南山上演「雙山對決」的戲碼。

今年將挑戰3連霸的能仁家商，與三重商工、治平高中、高苑工商分到B組。

A組有上屆亞軍泰山高中、青年高中、三民家商、苗栗高中；東山高中、東泰高中、南湖高中、萬能工商則同屬D組。

HBL 基隆商工 松山高中

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