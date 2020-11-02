HBL／資格賽31隊取8 萬能首度出線

109學年HBL男甲級資格賽共有31隊報名，獲得預賽門票的8支球隊今天全部出爐，「綠色神盾」松山高中沒意外晉級，南部老字號球隊三民家商也順利出線，萬能工商則成預賽新面孔，19到22日將在台北體育館爭奪12強複賽資格。

HBL男甲級上學年前8名隊伍直接獲得預賽資格，不須打資格賽；108學年掉出8強的松山成資格賽「大魔王」，在兩公尺于家雙胞胎坐鎮禁區下一路闖關，預賽3戰平均勝分是誇張的65分、輕鬆取得分組第1資格，今天最終戰碰花蓮體中再靠第三節31：5攻勢視奠定勝基，以85：62前進預賽。

資格賽「地主」苗栗高中今天以65：64驚險擊敗后綜高中，成85學年轉戰乙級、103學年重返甲級後首度通過資格賽考驗；107學年開始報名甲級的萬能也寫下新頁，今天最終戰以67：59力退彰縣成功高中，隊史首闖16強預賽。

今天結束資格賽所有賽程後，高中體總馬上抽出預賽分組，預賽採單循環，取分組前3名晉級12月底的高雄12強複賽；A組有泰山高中、青年高中、苗中和三民，B組為南山高中、光復高中、基隆商工和松山，C組成員是衛冕軍能仁家商、高苑工商、治平高中和三重商工，D組是東山高中、南湖高中和東泰高中和萬能。