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SBL／喬丹女婿來台解除隔離 將加盟裕隆可望觀護盃亮相

聯合新聞網 / 綜合報導
克里斯瑪斯。 路透
克里斯瑪斯。 路透

喬丹女婿赴台隔離訓練 動態暗示計畫挑戰SBL

籃球傳奇喬丹(Michael Jordan)的女婿克里斯瑪斯(Rakeem Christmas)，來台灣進行隔離，引發國內籃壇重視，於今天傳出將加裕隆納智捷籃球隊，在台灣SBL打球。

克里斯瑪斯日前在IG秀出人正在台灣隔離，外界就猜測他將加入SBL，而他在今天解除隔離，傳出將加入裕隆男籃隊，可望有機會花蓮觀護盃即亮相。

28歲的克里斯瑪斯身高6呎9吋，曾有NBA資歷，於2015年至2017年效力溜馬，但僅僅留下平均出賽7.5分鐘，還有2.1分與1.9籃板的成績，在次一級的發展聯盟則把數據提升到13.2分與6.9籃板，他最近東家則是土耳其職籃隊伍。

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