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molten盃／周伯勳飆25分 台啤超級籃球挑戰賽奪冠

中央社 / 新北1日電
台啤隊周伯勳(右)。 籃協提供
台啤隊周伯勳(右)。 籃協提供

台啤今天靠著周伯勳攻下25分，率隊以84比63輕取九太，拿下molten台灣超級籃球挑戰賽冠軍，周伯勳升格為父親後，自認變得成熟穩重，總教練周俊三說，盼周伯勳能為家庭而戰。

molten台灣超級籃球挑戰賽今天在板橋體育館舉行冠軍戰，由台啤出戰九太，兩隊第3節還一度戰成平手，台啤隨後拉出11比2攻勢，帶著9分領先進入決勝節，最終以21分差大勝。

周俊三表示，球隊上半場防守出了狀況，讓九太趁機在外線搶分，下半場防守找回專注力，加上決勝節頻頻製造對手失誤，才拿下勝利。

談到拿下冠軍，周俊三認為，關鍵在於傷兵陸續歸隊，加上人手較其他球隊齊全，他也特別讚許范士恩在系列賽表現穩定，而黃泓瀚擔任控球後，也成為球隊調度活棋。

周伯勳此役繳出25分、10籃板，在9月升格人父後，手感加溫，先前曾自認變得成熟、穩重，周俊三卻吐槽，「成熟，但不夠穩重」，希望周伯勳未來越成熟，並為家庭而戰。

周伯勳表示，球隊歷經先前台灣夏季籃球挑戰賽洗禮，這次拿回冠軍，他笑著說：「希望拿冠軍，假可以放多一點。」

第18季超級籃球聯賽（SBL）將於12月開打，台啤洋將人選已有口袋名單，周俊三透露，已鎖定身高200公分洋將，希望能在花蓮觀護盃（11月中旬）後報到。

台啤隊奪冠。 籃協提供
台啤隊奪冠。 籃協提供

周伯勳 周俊三 台啤

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