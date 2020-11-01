molten盃／中華白力退裕隆奪季軍 教頭肯定球員進步

中華白隊今天molten台灣超級籃球挑戰賽以87比73力退裕隆納智捷，拿下季軍，總教練帕克除了對成績感到滿意外，也點名林彥廷、高錦瑋、陳又瑋、譚傑龍等人進步不少。

中華白隊這次在molten台灣超級籃球挑戰賽以5勝5敗，晉級季軍戰，今天在板橋體育館與裕隆納智捷交手，兩隊前一次碰頭，中華白以30分差慘敗，這次捲土重來，中華白以87比73勝出，收下季軍。

中華隊總教練帕克（Charlie Parker）表示，這支中華白隊屬於潛力培訓計畫，這次參加超級籃球聯賽（SBL）層級的比賽，儘管程度和身體素質與其他SBL球隊相比有落差，但他強調，參賽主要檢視球員是否有進步，而非比賽輸贏。

中華白隊自8月中集訓，10月參加高雄姥姥盃以亞軍作收，這次molten台灣超級籃球挑戰賽抱回季軍，也讓帕克相當滿意。

帕克認為，這批球員集訓2個月以來有明顯進步，特別是林彥廷、高錦瑋、陳又瑋、譚傑龍等人，又以高錦瑋讓他印象深刻，除了積極搶攻擊籃板外，上場時總能製造正向火花，並改變場上原有的節奏。

高錦瑋這次加入中華白隊也有不少收穫，他透露，從一開始不習慣場上身體碰撞，到後來逐漸習慣比賽強度，即使在場上也不怕對手祭出壓迫防守。