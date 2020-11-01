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P聯盟／藍金配色 桃園領航猿新戰袍亮相

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
桃園領航猿公布主、客場球衣。圖／桃園領航猿提供
桃園領航猿公布主、客場球衣。圖／桃園領航猿提供

新職籃聯盟P聯盟最「神秘」的桃園領航猿隊，今天正式公布新賽季球隊英文名稱，以及主、客場球衣識別系統，期待在桃園落實屬地主義，深耕本地球迷，並在新賽季點燃睽違已久的籃球熱情。

為更進一步深化與桃園「航空城」的在地連結，桃園領航猿將以英文隊名「Taoyuan Pilots」征戰新聯盟，除了彰顯主場城市桃園作為台灣國門的驕傲外，更希望能擔任引領台灣籃球持續前進的領航員，邀請所有熱愛籃球的人們一起創造屬於台灣職業籃球的未來。

隊徽與主客場球衣部分，桃園領航猿以沉穩榮耀的藍、金作為主色系，象徵領航猿無懼飛向浩瀚天際的決心；細節設計除以星芒點綴致敬璞園籃球的輝煌隊史，延續璞園團隊深耕台灣籃球的使命與榮耀。

桃園領航猿球隊總經理陳信安表示，很高興在桃園展開領航猿的新賽季，「我們將積極開創在地運動文化，希望能讓更多人看見桃園的活力以及職業籃球的熱血盛況，期待全國球迷一起到桃園主場來為領航猿加油！」

P聯盟本周末由富邦勇士隊自辦的「富邦金盃 勇士籃球邀請賽」，周六和周日各有2場比賽，P聯盟4支隊伍都將與會。

富邦勇士 璞園 陳信安

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